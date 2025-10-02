Τι να λέτε στα παιδιά αντί για «πρόσεχε!» όταν πιστεύετε πως κάνουν κάτι επικίνδυνο

Πόσες φορές έχετε φωνάξει «πρόσεχε!» στα παιδιά σας ενώ παίζουν στην παιδική χαρά; Είναι σχεδόν μια αυτόματη αντίδραση όταν τα βλέπουμε να κάνουν κάτι που θεωρούμε «επικίνδυνο», όπως να πηδούν από ψηλή εξέδρα ή να σκαρφαλώνουν σε δέντρο.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η φράση δεν δίνει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο για την πρόκληση που αντιμετωπίζουν και τα παιδιά σταματούν να δίνουν σημασία όταν την ακούν συνέχεια (κι ας είμαστε ειλικρινείς, συμβαίνει συχνά).

Η σύμβουλος γάμου και οικογένειας Emily De La Torre (@mindful_madre) πρότεινε πρόσφατα κάποιες φράσεις που οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιούν αντί για το κλασικό «πρόσεχε!», θεωρώντας πως είναι πολύ πιο αποτελεσματικές.

Τα παιδιά χρειάζονται να αποκτήσουν ανθεκτικότητα, αυτοπεποίθηση και αυτορρύθμιση και αν τα φωνάζετε κάθε πέντε λεπτά «πρόσεχε!», δεν τα βοηθάτε να καλλιεργήσουν αυτές τις δεξιότητες.

Ορισμένες εναλλακτικές φράσεις που προτείνει η Emily De La Torre είναι:

Τι σκέφτεσαι να κάνεις εδώ;

Παρατηρείς πόσο απότομο είναι;

Θα είμαι δίπλα σου αν χρειαστείς βοήθεια.

Νιώθεις σταθερός/ή;

Πάρε τον χρόνο σου.

Οι φράσεις του τύπου «παρατηρείς πόσο…» είναι επίσης πολύ χρήσιμες για να καθοδηγήσετε τα παιδιά να αναγνωρίσουν πιθανούς κινδύνους και να τους αξιολογήσουν μόνα τους.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας υπερπροστατευτικής μητέρας;

Παραδείγματα:

Παρατηρείς πόσο γλιστράει εκείνο το σημείο;

Παρατηρείς πόσο αδύναμο είναι αυτό το κλαδί;

Παρατηρείς πόσο κοντά είσαι στην άκρη;

«Οι παραπάνω φράσεις ενισχύουν τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων και καλλιεργούν την αίσθηση προσωπικής ευθύνης του παιδιού. Όσο περισσότερο τα αφήνουμε να σκεφτούν μόνα τους, τόσο καλύτερα κατανοούν τα όρια του σώματός τους», εξηγεί η De La Torre.

Οι υπερπροστατευτικοί γονείς – γνωστοί και ως «γονείς-ελικόπτερο» – συχνά εμποδίζουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν αυτογνωσία και αυτονομία, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις προκλήσεις της εφηβείας και της ενήλικης ζωής.

Πώς η υπερπροστατευτικότητα επηρεάζει τα παιδιά μας;

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η υπερπροστατευτικότητα μπορεί να οδηγήσει σε ψυχικά προβλήματα όπως άγχος και κατάθλιψη.

Με το να κάνουμε βοηθητικά και στοχευμένα σχόλια αντί να φωνάζουμε «πρόσεχε!», δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να σταματήσουν, να αξιολογήσουν την κατάσταση και να προχωρήσουν με τρόπο πιο συνειδητό.

Αυτές οι δεξιότητες θα είναι χρήσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και ιδίως όταν δεν θα είμαστε πια πάντα δίπλα τους.

πηγή :https://www.mothersblog.gr/mama/oikogeneia/story/156888/ti-na-lete-sta-paidia-anti-gia-prosexe-otan-pisteyete-pos-kanoun-kati-epikindyno