ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ , ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΤΥΧΙΑ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ . ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 5, ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2431076651
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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