Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκε χθες μια 67χρονη γυναίκα από τα Λεχώνια, κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή απειλή.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με την καταγγελία του πρώην συζύγου της, με τον οποίο ζουν σε ξεχωριστούς χώρους στο ίδιο ακίνητο, το απόγευμα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου η κατηγορούμενη τον απείλησε λεκτικά, λέγοντας: «Να πάρεις τα κλειδιά σου γιατί θα σε καθαρίσω». Ο ίδιος ανέφερε ότι ένιωσε φόβο για τη ζωή του και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψή της.

Στο δικαστήριο

Κατά την ακροαματική διαδικασία ο παθών ισχυρίστηκε ότι οι απειλές επαναλαμβάνονται συχνά, ωστόσο ήταν η πρώτη φορά που κατέθεσε επίσημη καταγγελία. Ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε η αδελφή της κατηγορούμενης, η οποία χαρακτήρισε την 67χρονη «άβουλο ον» και υποστήριξε ότι στο παρελθόν είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμών και οικονομικής εκμετάλλευσης από τον πρώην σύζυγό της. Κατά την κατάθεσή της, μάλιστα, έκανε λόγο για «οικονομικό δόλο» πίσω από την καταγγελία.