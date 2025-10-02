Υπάρχει μια απλή μέθοδος, που κατέστη δυνατή από το βοηθητικό πρόγραμμα Flyoobe, παλαιότερα γνωστό ως FlyBy. Με αυτό το εργαλείο, η αναβάθμιση του υπολογιστή σας από Windows 10 σε Windows 11 όταν δεν είναι συμβατός σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Microsoft, δεν θα σας πάρει περισσότερα από λίγα κλικ.

1. Κατεβάστε το Flyoobe

Ξεκινήστε κατεβάζοντας το Flyoobe, παλαιότερα γνωστό ως FlyBy στον υπολογιστή σας.

Συγκεκριμένα, το βοηθητικό πρόγραμμα θα επιδιορθώσει αυτόματα το ISO των Windows 11 προκειμένου να παρακάμψει τους περιορισμούς που επιβάλλει η Microsoft (απαίτηση τσιπ TPM 2.0, Secure Boot, υποστηρίζεται επεξεργαστής). Στη συνέχεια, το Flyoobe θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο εγκατάστασης “Windows Server”, η οποία έχει πιο ευέλικτους περιορισμούς, για να εγκαταστήσει/αναβαθμίσει τον υπολογιστή σας σε Windows 11. Μην ξεχάσετε να εξαγάγετε το συμπιεσμένο αρχείο που μόλις κατεβάσατε.

2. Κατεβάστε το ISO των Windows 11

Πριν ξεκινήσετε την αναβάθμιση του μηχανήματός σας, πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη της εικόνας του δίσκου εγκατάστασης των Windows 11 σε μορφή ISO. Μπορείτε να το κάνετε απευθείας από το Flyoobe, αλλά η μέθοδος δεν είναι ευκολότερη από το να περάσετε από τον επίσημο ιστότοπο της Microsoft.

3. Ξεκινήστε την αναβάθμιση σε Windows 11

Τώρα ανοίξτε το Flyoobe στο μηχάνημά σας. Η λειτουργική μονάδα Microsoft Defender SmartScreen ενδέχεται να ενεργοποιήσει και να αποκλείσει το άνοιγμα του Flyoobe. Εάν ναι, θα πρέπει να ανοίξει ένα παράθυρο που λέει ότι τα Windows έχουν προστατεύσει τον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο Πρόσθετες πληροφορίες και μετά στο κουμπί Εκτέλεση ούτως ή άλλως που μόλις εμφανίστηκε.

Το αρχικό παράθυρο του Flyoobe θα πρέπει τώρα να εμφανίζεται στην οθόνη σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη των Windows 11.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ανοίξει ένα παράθυρο προειδοποίησης ασφαλείας. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση για να συνεχίσετε.

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται, σύρετε και αποθέστε το ISO των Windows 11 που μόλις κατεβάσατε απευθείας στο πλαίσιο ISO Patch.

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη των Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παράθυρο του Οδηγού εγκατάστασης του Windows Server. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και περιμένετε λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης των Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διατηρήσετε κατά την αναβάθμιση του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο Επόμενο.

Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατάστασης θα ελέγξει και θα κατεβάσει ενημερώσεις. Μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο Έτοιμο για εγκατάσταση που συνοψίζει τις ρυθμίσεις που επιλέξατε προηγουμένως για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση των Windows 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση του υπολογιστή σας.

Στη συνέχεια, η οθόνη του υπολογιστή σας θα γίνει μπλε και θα εμφανίσει την Εγκατάσταση του Windows Server. Να είστε σίγουροι, είναι τα Windows 11 που θα εγκατασταθούν πραγματικά στον υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής σας θα επανεκκινηθεί επανειλημμένα για να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση σε Windows 11.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1683021/telos-ta-windows-10-aftos-einai-o-efkoloteros-tropos-anavathmisis-se-mi-symvato-ypologisti