ζώδια που θα σου αναφέρουμε μπορεί να κλάψουν ακόμα και μπροστά σου, ενώ ορισμένα ίσως ξεσπάσουν, όταν είναι μόνα, γιατί δεν θέλουν να τα δεις να κλαίνε. Είναι ευαίσθητα, δεν αντέχουν τα σκληρά λόγια, την κριτική, την απόρριψη ή γενικότερα οποιαδήποτε δυσκολία στην ζωή τους και έτσι «λυγίζουν». Πάμε να δούμε λίγο πιο κάτω ποια είναι τα τρία πιο ευσυγκίνητα ζώδια.

Ο Καρκίνος είναι ίσως το πιο ευσυγκίνητο ζώδιο. Είναι τόσο ευαίσθητος και ρομαντικός, που με την παραμικρή αφορμή τα μάτια του θα γεμίσουν δάκρυα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να «λυγίσει» και να ξεσπάσει σε κλάματα, απλά και μόνο επειδή θυμήθηκε κάτι που συνέβη στο παρελθόν. Και πίστεψέ μας, ο Καρκίνος είναι ίσως το μόνο ζώδιο που «μηρυκάζει» τόσο το παρελθόν του, δεν το ξεχνάει και δεν ξεκολλάει με τίποτα. Κρατά παλιά αντικείμενα και αναμνήσεις και συγκρίνει το τότε με το τώρα. Ο Καρκίνος θα κλάψει είτε μπροστά σου, είτε μόνος του, μιας και το δάκρυ το έχει πραγματικά στην άκρη του ματιού του.

Ο Ζυγός μοιάζει με τον Καρκίνο στο κομμάτι αυτό. Είναι ευαίσθητος και υπερβολικά «εύθραυστος» θα λέγαμε. Βέβαια, εκείνος δεν ασχολείται με το παρελθόν, αλλά με το παρόν. Ο Ζυγός δεν αντέχει τα ζόρια, τις φωνές, τις εντάσεις ή τα… προβλήματα. Εύκολα θα «λυγίσει» και θα ξεσπάσει σε κλάματα. Δεν είναι αυτό που λέμε ο «δυνατός» για να μπορέσει να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και φυσικά τα… δάκρυά του. Και δεν τον νοιάζει κιόλας. Δεν το έπαιξε και ποτέ ο «βράχος», οπότε…

Την τριάδα της σχετικής μας λίστας κλείνει ο Ιχθύς. Last but not least… Αν ο Καρκίνος είναι ευαίσθητος μια, πού να δείτε τον… Ιχθύ. «Σπάει» με το παραμικρό. Είναι ευσυγκίνητος, κατακλύζεται από συναισθήματα και, δυστυχώς για εκείνον, είναι ένα «σφουγγάρι» που απορροφά όλη την αρνητική ενέργεια των ανθρώπων γύρω του. Ο Ιχθύς είναι τόσο ευαίσθητος που «κόβεται με την καρδιά ενός μαρουλιού». Βάζει τα κλάματα με το παραμικρό. Ακόμα και αν δει απλά μια μαμά γάτα στον δρόμο. Κλαίει και κρυφά και φανερά. Το δάκρυ τρέχει κορόμηλο για το ζώδιο αυτό.

