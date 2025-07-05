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Συνελήφθη Θεσσαλός δημοσιογράφος που φέρεται να εκβίαζε την Ζέτα Μακρή

Ιούλ 5, 2025
in Featured, slider, Θεσσαλία
Συνελήφθη Θεσσαλός δημοσιογράφος που φέρεται να εκβίαζε την Ζέτα Μακρή
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Εκβιασμό από γνωστό βολιώτη δημοσιογράφο κατήγγειλε πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Magnesianews.gr, η πρ. υφυπουργός και Βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Ζέττα Μακρή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το τελευταίο διάστημα δεχόταν πιέσεις από τον δημοσιογράφο να του δώσει το ποσό των 10.000 ευρώ, ούτως ώστε να μην γράφει σε βάρος της δυσμενή σχόλια και δημοσιεύματα στο μέσο που κατέχει. Η ίδια φέρεται να κατήγγειλε τον εκβιασμό στην Ασφάλεια Βόλου και ο δημοσιογράφος συνελήφθη κατέχοντας προσημειωμένα χαρτονομίσματα που του είχε δώσει η Βουλευτής, σε ραντεβού που έλαβε χώρα στις 11 σήμερα το πρωί σε καφετέρια στο λιμάνι του Βόλου.
Ο δημοσιογράφος φέρεται να κρατείται αυτή την ώρα στην Ασφάλεια Βόλου και αναμένεται να περάσει από τη διαδικασία του αυτοφώρου. Η Βουλευτής έχει κληθεί να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, ούτως ώστε να διασαφηνιστούν οι λεπτομέρειες για όλα όσα προηγήθηκαν μέχρι την καταγγελία περί εκβιασμού της από τον δημοσιογράφο.

ΠΗΓΗ: magnesianews.gr

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