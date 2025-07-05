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Τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι – Στο νοσοκομείο νεαρή κοπέλα (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Ιούλ 5, 2025
in Θεσσαλία
Τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι – Στο νοσοκομείο νεαρή κοπέλα (ΕΙΚΟΝΕΣ)
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Μια νεαρή κοπέλα τραυματίστηκε σήμερα, μεσημέρι Σαββάτου όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Ιωαννίνων και Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος της 1ης Στρατιάς, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν την κοπέλα σε καλή κατάσταση και να την μεταφέρουν στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Δείτε φωτογραφίες: 

  

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr

 

Tags:
Goodys

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