Τα κουνούπια έχουν ξεκινήσει να κάνουν δειλά-δειλά την εμφάνισή τους και η αλήθεια είναι πως αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καλοκαιρινής σεζόν.

Στην αγορά υπάρχει πληθώρα εντομοαπωθητικών προϊόντων ωστόσο αξίζει να δοκιμάσεις φυσικές μεθόδους που δεν περιέχουν χημικά και είναι εξίσου αποτελεσματικές.

Τα αρωματικά sticks γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή τελευταία και διατίθενται σε μια ποικιλία από φυσικά αρώματα, όπως λεμονόχορτο ή η σιτρονέλλα, που έχει αποδειχθεί ότι απωθούν αποτελεσματικά τα κουνούπια.

1) Φυτά

Ορισμένα φυτά εκπέμπουν ένα άρωμα που απωθεί τα κουνούπια. O βασιλικός, η μέντα, το δεντρολίβανο και παρόμοια φυτά είναι μερικές από τις καλύτερες επιλογές. τοποθέτησέ τα κοντά σε ένα παράθυρο για να βεβαιωθείς ότι έχουν αρκετό ηλιακό φως για να αναπτυχθούν και ταυτόχρονα να απωθούν τα κουνούπια.

2) Λεμόνι ή γαρύφαλλο

Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική αν έχεις μικρό σπίτι. Τοποθέτησε μερικά λεμόνια μαζί με λίγα γαρύφαλλα και θα δεις πώς θα εξαφανιστούν όλα τα κουνούπια.

3) Σκόρδο

Ξεφλούδισε και κόψε μερικές σκελίδες σκόρδου. Άφησέ τες να μουλιάσουν σε ένα μπολ με νερό για μερικές ώρες. Στη συνέχεια τοποθέτησε το μείγμα σε ένα μπουκάλι ψεκασμού και ψέκασε με αυτό το σπίτι.

4) Καμφορά

Η καμφορά είναι ένα πολύ αποτελεσματικό φυσικό εντομοαπωθητικό. Τοποθέτησε μερικά κομμάτια σε ένα δοχείο και άφησέ τα να εξατμιστούν μόνα τους.

Το μυστικό των σεφ που κάνει το αλουμινόχαρτο να μοιάζει πάλι «ολοκαίνουργιο»

5) Λάδι ευκαλύπτου

Ανέμειξε λάδι ευκαλύπτου με λίγο σαμπουάν ή ενυδατική κρέμα. Τοποθέτησε το μείγμα σε ένα μπουκάλι ψεκασμού και ψέκασε με αυτό το σπίτι.

Στο video που ακολουθεί θα βρεις περισσότερα.