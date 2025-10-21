Στο Δημαρχείο Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ», με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».

Το ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ ιδρύθηκε το 2017 και αποτελεί έναν σημαντικό μηχανισμό συνεργασίας των ορεινών δήμων για την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της ορεινής ζώνης της Πίνδου. Στη φετινή Γενική Συνέλευση, το ΔΙΚΤΥΟ υποδέχθηκε ως νέο μέλος τον Δήμο Καρπενησίου, ενώ τον Δήμο Μετεώρων εκπροσώπησε η Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνα Απόδιακου.

Σε δήλωσή της η Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνα Απόδιακου, ανέφερε: «Ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω τον Δήμαρχο Μετεώρων κ. Λευτέρη Αβραμόπουλο στη Γενική Συνέλευση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ. Ο Δήμος μας στηρίζει ενεργά κάθε προσπάθεια που ενώνει τις ορεινές περιοχές και ενισχύει τη φωνή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει να συμμετέχει δυναμικά σε πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινή ανάπτυξη και τη βιώσιμη προοπτική των ορεινών περιοχών».