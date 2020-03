Σωτήρης Τσιόδρας : Η πορεία του και η διακριτική γυναίκα στο πλευρό του (pic)

Σε πρόσωπο των ημερών έχει αναδειχθεί ο Σωτήρης Τσιόδρας, με τον οποίο έχουμε πλέον δώσει όλοι ραντεβού στις 18:00 κάθε μέρα προκειμένου να ενημερωθούμε για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στον Covid-19. Παρόλη την κρισιμότητα της θέσης που έχει αναλάβει, καταφέρνει να διατηρεί την ψυχραιμία του, χωρίς να τροφοδοτεί τον ηθικό πανικό και την τρομολαγνία που πολλές φορές προκαλείται σε τέτοιες περιστάσεις.

Ο παθολόγος με ειδικότητα λοιμωξιολόγου γεννήθηκε στο Σίδνεϋ το 1965, αλλά μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στην Ελλάδα. Ολοκλήρωσε τη σχολική του εκπαίδευση στο 15ο Λύκειο Αθηνών και πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από όπου και πήρε μεταγραφή δύο χρόνια αργότερα για την Ιατρική Αθηνών. Τελείωσε τις σπουδές του με άριστα και μερικά χρόνια αργότερα ξεκίνησε να φοιτά στο Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Albert Einstein, καθώς και στην Ιατρική Σχολή του Harvard από όπου και πήρε το μεταπτυχιακό του στη λοιμωξιολογία.

Θέλοντας να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στην Ελλάδα, υπέβαλλε τη διδακτορική διατριβή του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και από το 2003 έως και σήμερα ακολουθεί ακαδημαϊκή καριέρα ως διδάκτορας του ΕΚΠΑ. Ακόμη, δραστηριοποιήθηκε ως λοιμοξιωλόγος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες των ΗΠΑ το 2002, ενώ είχε τον ρόλο του υπεύθυνου ιατρού για το σύστημα Ολυμπιακής Συνδρομικής Επιτήρησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Ο επικεφαλής του υπουργείου Υγείας για τη διαχείρηση του Covid-19 έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με τη θρησκεία, συνήθιζε να ψέλνει στην ενορία της περιοχής του στην Κηφισιά, ενώ στον ελεύθερό του χρόνο μελετά βυζαντινή υμνολογία.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο 55χρονος είναι παντρεμένος με τη Μίνα, με την οποία και έχει αποκτήσει επτά παιδιά. Πρόκειται για μια γυναίκα ιδιαίτερα χαμηλών τόνων που στέκεται διακριτικά στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια.