Ο Οργανισμός Who is Who International Academy & Awards έλαβε σημαντική βράβευση ως Ευρωπαϊκός Πολιτιστικός Θεσμός στο πλαίσιο του 21ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γαστρονομίας και Οινολογίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας & Οινολογίας (Conseil Européen des Confréries Enogastronomiques CEUCO), που διεξήχθη το Σάββατο 9 Νοεμβρίου με μεγάλη επιτυχία, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας και Οινολογίας (CEUCO), τον κύριο Carlos Martín Cosme, τον Αντιπρόεδρο της CEUCO & Πρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», κύριο Κωνσταντίνο Μουζάκη καθώς και την Επιτροπή για αυτή την εξέχουσα διάκριση. Το Βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του Οργανισμού κύριος Δημήτρης Γκόρης από την Πρόεδρο του ΕΟΤ, κυρία Άντζελα Γκερέκου.

Το αξιόλογο αυτό συνέδριο συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Πειραιά, το Destination Piraeus, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις» και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αδελφοτήτων Γαστρονομίας και Οινολογίας (CEUCO). Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.

Το Who is Who είναι ένας Διεθνής ΘΕΣΜΟΣ Φιλίας, Ενότητας & Πολιτισμού με 18 χρόνια επιτυχημένη παρουσία στην Ελλάδα, που επιβραβεύει και συνδέει σημαντικές προσωπικότητες σε διάφορους τομείς, προσφέροντας τους ένα υψηλού επιπέδου δίκτυο για επαγγελματική ανάπτυξη και συνεργασίες.