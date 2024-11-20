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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: trikalaview.gr
ΤΙΤΛΟΣ: trikalaview.gr
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΚ 42100, ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ: 100286824
Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΤΗΡΑ, ΤΚ 42100, ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6945436929
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: [email protected] (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: [email protected] (ΣΥΝΤΑΞΗ)
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN NAME: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (trikalaview.gr)
Μελος του eMedia Αριθμός Μητρώου: 13797
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