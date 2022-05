Αναμφίβολα ζούμε στην εποχή των selfies, με τις περισσότερες από εμάς να έχουμε μεταμορφωθεί έστω μια φορά σε επίδοξες φωτογράφους που προσπαθούν να απαθανατίσουν με το κινητό τους ένα όσο το δυνατόν πιο κολακευτικό snapshot του εαυτού τους. Τι γίνεται όμως με την ίδια τη φωτογραφία και τι ρόλο παίζει το μακιγιάζ για selfie;

Η απάντηση είναι ότι, ενώ δεν χρειάζεται να έχεις έντονο μακιγιάζ για να βγάλεις μια πετυχημένη selfie (όπως θα δεις και πιο κάτω, αντεδείκνυται), υπάρχουν όμως μερικά μικρά makeup tips που καλό είναι να ακολουθήσεις αν θες να βγάλεις μια εικόνα που θα σε ευχαριστεί και δεν θα φαίνεται επιτηδευμένη ή ψεύτικη. Και ναι, μπορείς να πετύχεις ένα πολύ φυσικό, σχεδόν αυθόρμητο look, ακόμα κι αν δεν έχεις επαγγελματική μηχανή.

Κι ενώ εδώ μπορείς να διαβάσεις τα πολύ χρήσιμα tips που μόνο ένας φωτογράφος γνωρίζει για #instaworthy φωτογραφίες, εμείς θα αναφερθούμε αποκλειστικά σε makeup hacks αλλά και προϊόντα που θα σου χαρίσουν αυτό το ανεπιτήδευτο look που θες για τις selfies σου.

#1. Η ομοιόμορφη (και φουλ ενυδατωμένη) βάση είναι το παν

Όταν έχουμε ξηρό ή αφυδατωμένο δέρμα, αυτό τείνει να φαίνεται πιο κουρασμένο και ταλαιπωρημένο ενώ ευνοείται η εμφάνιση λεπτών γραμμών ή ρυτίδων ακόμα κι εκεί που δεν υπήρχαν. Γι’ αυτό και πρέπει να φροντίσεις να είσαι πολύ καλά ενυδατωμένη, έτσι ώστε να μην “σπάσει” με τη σειρά του το foundation που θα απλώσεις στη συνέχεια, αφού το προϊόν θα εισχωρήσει στις γραμμές και θα τις αναδείξει. Επίλεξε ένα όσο πιο λεπτόρρευστο foundation, ή ακόμα καλύτερα, μια ανάλαφρη ενυδατική ή αντηλιακό με χρώμα. Επίσης, δούλεψε καλά το καλυπτικό στο δέρμα σου με ένα foundation brush ή beauty blender, έτσι ώστε να αναμειχθεί σωστά και να γίνει ένα με αυτό. Έτσι, δεν θα έχεις αυτό το αντιαισθητικό cakey εφέ, που ευνοεί ακόμα περισσότερο την κουρασμένη όψη.

#2. Αγόρασε προϊόντα μακιγιάζ που “μιμούνται” τα φίλτρα του Instagram

Οι νέες φόρμουλες των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που έχουμε όλες μας να φαίνεται το πρόσωπό μας άψογο ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες φωτισμού – καθότι δεν είμαστε φωτογράφοι. Μικρομόρια νέας γενιάς που αντανακλούν και διαχέουν μαλακά το φως στην επιδερμίδα, τελείωμα που μιμείται το blurring εφέ του Instagram, αλλά και συνθέσεις που καταπολεμούν το flashback εφέ είναι πλέον γεγονός – ευτυχώς. Η μεγαλύτερη εφεύρεση κατ΄εμέ είναι τα blurring και smoothing primers, που καταπολεμούν τις γυαλάδες και “γεμίζουν” πόρους, γραμμές, ρυτίδες και άλλα σημάδια-βαθουλώματα στο δέρμα, όπως ακριβώς θα έκανε το αγαπημένο σου IG φίλτρο.

#3. Όσο πιο φυσική, τόσο το καλύτερο

Απόφυγε το βαρύ, έντονο μακιγιάζ με πολλά προϊόντα και bold χρώματα. Φυσικά και σού ταιριάζουν, απλά ίσως δεν “γράψουν” καλά σε μια μη επαγγελαματική φωτογραφία ενώ μπορεί να σε κάνουν να φανείς ακόμα και μεγαλύτερη.

#4. Φρόντισε τις γυαλάδες σου

Είναι απόλυτα φυσικό το flash, σε μια νυχτερινή λήψη, να προκαλέσει γυαλάδες και μια περίεργη λάμψη σε ορισμένα σημεία στο δέρμα. Όπως εξίσου φυσιολογικό είναι να γυαλίζεις μετά από λίγη ώρα αν έχεις λιπαρό δέρμα – been there, done that. Η λύση στο πρόβλημα είναι αφενός οι διάφανες πούδρες που καταπολεμούν το flashback εφέ και δεν σε κάνουν να γυαλίζεις, αφετέρου τα ειδικά primers που χαρίζουν ένα ματ αποτέλεσμα στις λιπαρές επιδερμίδες ενώ κρατούν αναλλοίωτο το μακιγιάζ. Τσέκαρε το site της Smashbox, όπου θα βρεις μια ξεχωριστή κατηγορία με μεγάλη ποικιλία από primers, κατάλληλα για κάθε ανάγκη.

#5. Κάνε scrub στα χείλη σου

Όπως ακριβώς το έντονο μακιγιάζ δεν “γράφει” στις selfies, το ίδιο συμβαίνει και με τα σκασμένα, αφυδατωμένα χείλη. Φρόντισε να τα ενυδατώνεις τακτικά αλλά και να κάνεις ήπια scrubs μια φορά την εβδομάδα, για να απομακρύνεις τα νεκρά κύτταρα.

#6. Feathery brows + lashes

Τα φουντωτά, χτενισμένα ανοδικά φρύδια αλλά και οι πυκνές βλεφαρίδες, εκτός από μεγάλη τάση, είναι ιδιαίτερα κολακευτικές και για το πρόσωπο ενώ μεγαλώνουν πολύ τα μάτια και κάνουν πιο έντονο το βλέμμα. Μην ξεχνάς να τα χτενίζεις όπως περιγράφουμε εδώ αλλά και να απλώνεις τουλάχιστον δύο στρώσεις από την αγαπημένη σου μάσκαρα.

πηγή :https://www.missbloom.gr/omorfia/1019989/selfie-makeup-6-tips-makigiaz-gia-na-bgaineis-panta-apsogi-stis-fotografies/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2C6XAw626Xrr2qetrPmY2aepoAf6-bT9_HPcvP6Cc0yx-rRzC1a065wsI#Echobox=1647534494