Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου

Γεγονότα σαν σήμερα

413 π.Χ.: Οι Συρακούσιοι, υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο, καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο, κοντά στο λιμάνι των Συρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο στη Σικελία (Πελοποννησιακός Πόλεμος).

70 π.Χ.: Ο Ρωμαϊκός στρατός υπό τον Τίτο καταλαμβάνει και λεηλατεί την Ιερουσαλήμ.

1191: Γ’ Σταυροφορία: ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος νικά τον Σαλαντίν στη μάχη του Αρσούφ.

1715: Μετά από πολιορκία οι Ενετοί του Φέριγκο Μπαντόερ αναγκάζονται να παραδώσουν στους Τούρκους τη Μονεμβασιά, τελευταίο οχυρό των Ενετών στην Πελοπόννησο.

1812: Ο γαλλικός στρατός υπό τον Μέγα Ναπολέοντα νικά τους Ρώσους υπό τον στρατηγό Κουτούζοφ στη Μάχη του Μποροντίνο. Μία εβδομάδα αργότερα θα εισέλθει θριαμβευτικά στη Μόσχα.

1813: Ο Τόμας Έντισον ηλεκτροφωτίζει μία ολόκληρη συνοικία της Νέας Υόρκης.

1821: Ιδρύεται η Δημοκρατία της Μεγάλης Κολομβίας (Βενεζουέλα, Κολομβία, Παναμάς και Ισημερινός) , με Πρόεδρο το Σιμόν Μπολιβάρ

1822: Η Βραζιλία γίνεται ανεξάρτητη (υπό το βασιλιά Πέτρο Α΄, γιο του Ιωάννη Δ΄), από την Πορτογαλία.

1833: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμήδι από τη Βαυαρική Ανιβασιλεία, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.

1888: Η Ίντιθ Ελέονορ Μακλέν είναι το πρώτο μωρό που μπαίνει σε θερμοκοιτίδα.

1900: Από βύθιση του ατμόπλοιου «Σαρκία» κοντά στην Άνδρο, χάνουν τη ζωή τους περίπου 100 άτομα.

1911: Ο Γάλλος ποιητής, Γκιγιόμ Απολιναίρ, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται με την κατηγορία της κλοπής της Μόνα Λίζα από το Μουσείο του Λούβρου.

1912: Οι Σάμιοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσουν επανάσταση, επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος.

1940: Στο πλαίσιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί ξεκινούν το βομβαρδισμό του Λονδίνου, που θα κρατήσει 57 νύχτες.

1942: Στην ΕΣΣΔ, ο Κόκκινος Στρατός εξαναγκάζει τους Γερμανούς σε οπισθοχώρηση βορειοδυτικά του Στάλινγκραντ.

1953: Ο Νικίτα Χρουστσόφ τίθεται επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ.

1956: Ο 16χρονος Πελέ σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη Σάντος, την ομάδα στην οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του (τελευταίος αγώνας στις 3/10/1974).

1960: Η Βίλμα Ρούντολφ, η επονομαζόμενη «Μαύρη Γαζέλα», η οποία πάσχει από πολιομυελίτιδα, κερδίζει 3 χρυσά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης με παγκόσμιο ρεκόρ 44.4 στα 4×100, με ισοφάριση 11.3 στα 100μ. Στα 200μ απλώς δεν καταφέρνει να βελτιώσει το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο ήδη κατέχει από τις 9/7 στο Κόρπους Κρίστι με 22.9. Στους Ολυμπιακούς του 1956, σε ηλικία 16 ετών, είχε κερδίσει χάλκινο μετάλλιο στα 4×100. Θα πεθάνει το 1994 σε ηλικία 54 ετών από καρκίνο του εγκεφάλου.

1969: Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος δηλώνει στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης: «το άλμα προς την αληθή Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με Κοινοβούλιο».

1971: Η πριγκίπισσα Άννα της Αγγλίας σε ηλικία 21 ετών κερδίζει την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιππασίας.

1977: Υπογράφεται συμφωνία για τη διαχείριση της Διώρυγας του Παναμά, μεταξύ των ΗΠΑ και του Παναμά. Οι ΗΠΑ συμφωνούν να παραδώσουν τον έλεγχο της διώρυγας στις αρχές του 20ου αιώνα.

1978: Αμερικανοί επιστήμονες παράγουν ινσουλίνη στο εργαστήριο.

1979: Μεταφέρεται στην Ελλάδα από τη Βουδαπέστη, με σκοπό να ταφεί, η σορός του πρώην γραμματέα του ΚΚΕ Κώστα Κολιγιάννη.

1981: Ρεκόρ προσέλευσης σημειώνεται στο γήπεδο της Πάτρας, όταν 22.000 φίλαθλοι παρακολουθούν τον τιμωρημένο Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο 1-1 (Μητρόπουλος-Ρότσα) για την πρεμιέρα του 3ου επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής.

1985: Ο Κωστής Στεφανόπουλος αποχωρεί από τη Νέα Δημοκρατία με 10 βουλευτές και ιδρύει τη Δημοκρατική Ανανέωση (ΔΗΑΝΑ).

1990: Διεξάγεται μπροστά σε 35.000 θεατές στο ΟΑΚΑ ο τελικός του Grand Prix της IAAF με χαμηλές επιδόσεις αλλά σπουδαία ονόματα (Μπουρέλ, Λιούις, Τζόνσον, Σμιθ, Χάρις, Μορτσέλι, Σοτομαγιόρ, Τιμερμαν, Κιρο, Ντρέσλερ, Φέλκε και Οττι).

1993: Έξι Δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ (η Ρωσία, η Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, η Αρμενία και το Τατζικιστάν) υπογράφουν καταρχήν συμφωνία για το ενιαίο νομισματικό σύστημα και τη διατήρηση του ρωσικού ρουβλίου.

1995: Στις ΗΠΑ, εκτοξεύεται από το ακρωτήριο Κανάβεραλ το διαστημόπλοιο Εντέβουρ, για 11ήμερη επιστημονική αποστολή.

1996: Στη Μόστρα της Βενετίας, το χρυσό Λέοντα του κινηματογραφικού φεστιβάλ παίρνει ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Νιλ Τζόρνταν για την ταινία του «Μάικλ Κόλινς».

1999: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει στις 14:57 την Αθήνα, αφήνοντας πίσω του 143 νεκρούς, περισσότερους από 700 τραυματίες, χιλιάδες άστεγους και ζημιές σε χιλιάδες κτήρια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στις νοτιοδυτικές παρυφές της Πάρνηθας, σε περιοχή που δεν είχε δώσει σεισμούς τα τελευταία 200 χρόνια και γι’ αυτό εθεωρείτο, όπως και η υπόλοιπη Αττική, χαμηλής σεισμικής επικινδυνότητας.



2003: Διεξάγεται στο Αμύνταιο το 1ο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο παγκράτιο.

2004: Ο τυφώνας Ιβάν πλήττει τη Γρενάδα, με 39 νεκρούς.

2005: Πρώτες προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο.

Γεννήσεις σαν σήμερα

1533 – Ελισάβετ Α’, κόρη του Ερρίκου 8ου. Παρέμεινε στο βρετανικό θρόνο από το 1558 και για 45 χρόνια, μέχρι το θάνατό της, αφού προηγουμένως δημιούργησε την Ελισαβετιανή εποχή στην ευρωπαϊκή πολιτική και τις τέχνες. (Θαν. 24/3/1603)

1707 – κόμης ντε Μπιφόν, Γάλλος φυσιοδίφης και εγκυκλοπαιδιστής

1829 – Φρήντριχ Κέκουλε, Γερμανός χημικός

1882 – Θεόφραστος Σακελλαρίδης, Δημοφιλής Έλληνας μουσουργός, δημιουργός της ελληνικής οπερέτας. (Θαν. 2/1/1950)

1908 – Μάικλ Έλις ντε Μπάκι, Αμερικανός χειρουργός, ο πρώτος που πραγματοποίησε μεταμόσχευση τεχνητής καρδιάς σε άνθρωπο

1909 – Ελία Καζάν, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου «Αμέρικα – Αμέρικα». (Θαν. 28/9/2003)

1912 – Ντέιβιντ Πακάρ, Αμερικανός συνιδρυτής της Χιούλετ-Πακάρ

1913 – Σερ Άντονυ Κουέιλ, Βρετανός ηθοποιός και σκηνοθέτης

1914 – Τζέιμς βαν Άλεν, Αμερικανός φυσικός

1917 – Σερ Τζον Κόρνφορθ, Βρετανός βραβευμένος με Νόμπελ (1975) χημικός

1930 – Βαλδουίνος του Βελγίου, Βασιλιάς του Βελγίου

1934 – Ομάρ Καράμι, πολιτικός του Λιβάνου, πρωθυπουργός (1990-92, 2004-05)

1936 – Μπάντι Χόλι, Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής της ροκ (πραγματικό όνομα Charles Hardin Holley)

1936 – Απόστολος Κακλαμάνης, Έλληνας πολιτικός, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (1993-2004)

1937 – Ολέγκ Λομπόφ, πρωθυπουργός (1991) της Ρωσίας

1949 – Γκλόρια Γκέινορ, τραγουδίστρια («Can’ take my eyes off you»)

1951 – Κρίσι Χάιντ, Αμερικανίδα κιθαρίστα και τραγουδίστρια

1951 – Μόρις Άλμπερτ, Βραζιλιάνος τραγουδιστής, διάσημος για το τραγούδι του «Feelings»

1965 – Άντζελα Γκεοργκίου, Ρουμάνα τραγουδίστρια της όπερας

1965 – Ούτα Πίπιγκ, Γερμανίδα μαραθωνοδρόμος

1965 – Ντάρκο Πάντσεφ, Γιουγκοσλάβος ποδοσφαιριστής

1972 – Slug, Αμερικανός ράπερ

1976 – Σάνον Ελίζαμπεθ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1979 – Μάγδα Καλομοίρου, Ελληνίδα πρωταθλήτρια της χιονοδρομίας

1979 – Πάβολ και Πέτερ Χοχσόρνερ, Σλοβάκοι αδερφοί, ολυμπιονίκες (2000, 2004, 2008) του κανόε καγιάκ

1983 – Μεχμέτ Τοπούζ, Τούρκος ποδοσφαιριστής (Φενερμπαχτσέ)

1984 – Βέρα Ζβοράνεβα, Ρωσίδα τενίστρια

1987 – Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

Θάνατοι σαν σήμερα

355 – Κλαύδιος Σιλβανός, Ρωμαίος σφετεριστής, κατακρεουργείται

1134-Αλφόνσος Α΄ ο Μαχητής, Βασιλιάς της Αραγώνας (1104-34)

1151-Γοδεφρείδος Πλανταζενέ , 38, κόμης του Ανζού (1126-51) και δούκας της Νορμανδίας

1312- Φερδινάνδος Δ΄ της Καστίλλης, 26, Βασιλιάς της Καστίλλης (1295 – 1312)

1496 -Φερδινάνδος Β΄ της Νεαπόλεως, 27, βασιλιάς της Νεαπόλεως (1495-96)

1552- Γκουρού Ανγκάντ Ντεβ, 48, δεύτερος γκουρού των Σιιτών

1559- Ρομπέρ Εστιέν, 56, πρώτος τυπογράφος της Βίβλου, από τη Γαλλία

1632- Σισίνιος, 60, Αυτοκράτορας της Αιθιοπίας (1606-32)

1644- Γκουίντο Μπεντιβόλιο, 65, Ιταλός πολιτικός και ιστορικός

1655- Φρανσουά Τριστάν λ’ Ερμίτ, 54, Γάλλος δραματουργός

1657- Άρβιντ Βίτενμπεργκ, 51, Σουηδός στρατάρχης και πολιτικός

1708- Τέκλε Χάιμανοτ Α΄, Αυτοκράτορας της Αιθιοπίας (1706-08), δολοφονείται με μαχαιριές

1719- Τζον Χάρις, Άγγλος συγγραφέας

1728- Ουίλιαμ Μπέρνετ, 40, Βρετανός Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι

1779- Τζον Άρμστρονγκ, 70, Σκοτσέζος γιατρός, γνωστός για τα ιατρικής φύσεως ποιήματά του

1799- Γιαν Ίνκενχαους, 69, Ολλανδός γιατρός και βιοχημικός, ο πρώτος που παρατήρησε τη φωτοσύνθεση στα φυτά

1799 – Λουί-Γκιγιόμ Λεμονιέ, 72, Γάλλος βοτανολόγος

1809- Ράμα Α΄ , 72, Βασιλιάς της Ταϊλάνδης (1782-1809)

1827 – Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον Αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα «Ελλάς» από μία εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. (Γεν. 19/2/1809)

1881- Σίντνι Λανιέρ, 39, Αμερικανός συγγραφέας

1892- Τζον Γκρίνλιφ Γουίτιερ, 85, Αμερικανός ποιητής

1925-Ρενέ Βιβιανί Γάλλος Πρωθυπουργός

1933-Έντουαρντ Γκρέι, Άγγλος υποκόμης και ΥΠΕΞ

1940- Χοσέ Φελίξ Εστιγαρίμπια Πρόεδρος της Παραγουάης (1939-40)

1951- Μαρία Μόντες ηθοποιός από τη Δομινικανή Δημοκρατία

1956- Ότο Σμιτ Σοβιετικός εξερευνητής, υπεύθυνος του εξερευνητικού προγράμματος της ΕΣΣΔ στην Αρκτική

1957- Μπγερν Χέλαντ- Χάνσεν, 80, Νορβηγός πρωτοπόρος της σύγχρονης ωκεανογραφίας

1958-Ουεζέν Κουλιμπαλί, 49, Πρωθυπουργός της Άνω Βόλτας

1960-Βίλελμ Πικ, 84, Πρόεδρος της Ανατολικής Γερμανίας

1961-Πίτερ Γκέρμπραντι Πρωθυπουργός της Ολλανδίας

1962-Κάρεν Μπλίξεν Φίνεκε βαρόνη και συγγραφέας («Πέρα από την Αφρική»). (Γεν. 17/4/1885)

1962 – Κίρστιν Φλάγκσταντ, 67, Νορβηγίδα σοπράνο

1962 – Ισάκ Ντίνεσεν, 77, Δανός συγγραφέας

1968-Λούτσιο Φοντάνα, 69, Αργεντίνος ζωγράφος

1971- Σπρινγκ Μπάινγκτον, 85, Αμερικανίδα ηθοποιός

1973- Γιώργος Παραλής, 65, Έλληνας ζωγράφος

1976- Ντάνιελ Γκαλούγιε, 56, Αμερικανός συγγραφέας

1978-Κιθ Μουν, 31, ντράμερ της ροκ του συγκροτήματος The Who, από υπερβολική δόση ναρκωτικών

1985-Τζορτζ Πόλια, 98, Αμερικανός μαθηματικός

1985 – Ρόντνεϊ Πόρτερ, 68, βραβευμένος με Νόμπελ (1972) Βρετανός βιοχημικός

1990-Άχτι Καριαλάιλεν, 67, Πρωθυπουργός της Φιλανδίας (1962-63, 1963, 1970-71)

1991- Έντγουιν Μακμίλαν, 81, Αμερικανός φυσικός, τιμημένος με βραβείο Νόμπελ Χημείας το 1951, που ανακάλυψε το στοιχείο ποσειδώνιο και το πλουτώνιο

1992- Κιμ Τσουνγκ Γιουλ, 75, Πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας (1987-88)

1994- Τέρενς Γιανγκ, 79, Ιρλανδός σκηνοθέτης του Τζέιμς Μποντ

1994 – Μαίρη Πρωτογήρου, 40, δημοσιογράφος, τηλεκριτικός, από καρκίνο

1994 – Ντένις Μόργκαν, 85, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής

1997 – Μομπούτου Σέσε Σέκο, 66, Δικτάτορας του Ζαΐρ (1965-97), που αποκόμισε μια τεράστια περιουσία καταληστεύοντας το κράτος του και ανατράπηκε το 1997 από το Λοράν Καμπίλα, αυτοεξόριστος στο Μαρόκο

1999 – Παναγιώτης Πολυκανδριώτης, βαλκανιονίκης της πυγμαχίας, μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Αθήνα

1999- Θωμάς Σπυράκος, 16, αθλητής της πάλης, που είχε αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής παίδων και πρώτος στο σχολικό πρωτάθλημα, ανασύρεται νεκρός από τον θείο και προπονητή του, μέλος της ΕΜΑΚ, Ν. Αποστόλου από τα ερείπια του σπιτιού του μετά τον σεισμό που έπληξε την Αθήνα

2000 -Χιπίνους Ανούγκο, 22, Νιγηριανός αθλητής των 400μ . βρίσκει τραγικό θάνατο όταν παρασύρεται από αυτοκίνητο σε μια λεωφόρο του Σίδνεϊ, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

2002 – Γιώργος Τσιπλάκος, 55, υπεύθυνος του Φεστιβάλ Επιδαύρου (στέλεχος του Ελληνικού Φεστιβάλ από το 1987), από καρκίνο

2002- Ούζιλ Γκαλ, 79, Ισραηλινός κατασκευαστής όπλων (κατασκεύασε τα περίφημα πολυβόλα «Ούζι», τα οποία δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά από τον ισραηλινό στρατό το 1951). (Γεν. 15/12/1923)

2002- Έρμα Φράνκλιν, 64, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της σόουλ, ριθμ εν μπλουζ και ποπ, που έγινε γνωστή με το «Piece of my heart»

2003 – Αρτέμης Μάτσας, 73, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο

2003-Γουόρεν Ζέβον, 56, Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός

2005- Μουσά Αραφάτ, 64, ανιψιός του πρώην προέδρου της Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ και πρώην επικεφαλής ασφάλειας στη Γάζα, δολοφονείται

2006- Κρις Κένεντι, 39, επικεφαλής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Ruth Ruth, πνίγεται όταν μπλέκεται σε παγίδα αστακών στο Cape Cod