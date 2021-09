Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου

Γεγονότα σαν σήμερα

1687: Μερική καταστροφή του Παρθενώνα από βόμβα των Ενετών που πολιορκούν την Ακρόπολη. Τα μεσάνυχτα της 26ης προς 27ης Σεπτεμβρίου, που είναι πανσέληνος, μια οβίδα διαπερνά τη στέγη του Παρθενώνα και αναφλέγεται η πυρίτιδα που είναι αποθηκευμένη στο εσωτερικό του. Η έκρηξη ανοίγει τον ναό στα δύο ενώ καταστρέφεται το τελειότερο κτίσμα της αρχαιότητας. Οι πολιορκητές ξεσπούν σε ζητωκραυγές.

1810: Ο Ζαν Μπατίστ Μπερναντότε (Κάρολος ΙΔ’) «κληρονομεί» το σουηδικό θρόνο.

1815: Ιδρύεται η «Ιερά Συμμαχία» μεταξύ Πρωσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση.

1901: Αρχίζει η εμποροπανήγυρη της Λάρισας. Παράλληλα με τις αγοραπωλησίες διεξάγονται και ιππικοί αγώνες.

1903: Στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, οι γυναίκες αποκτούν δικαίωμα ψήφου.

1905: Ο νεαρός γερμανοεβραίος φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει την ειδική θεωρία της σχετικότητας.

1916: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με το στρατηγό Δαγκλή και το ναύαρχο Κουντουριώτη (Επαναστατική Τριανδρία) την Κυβέρνηση Εθνικής Αμύνης, η οποία διακηρύσσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ.

1920: Επιδεινώνεται σοβαρά η υγεία του βασιλιά της Ελλάδας, Αλεξάνδρου, μετά από δάγκωμα πιθήκου.

1932: Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συγκλονίζει την Ιερισσό της Χαλκιδικής. Χωριά ισοπεδώνονται, 161 άνθρωποι σκοτώνονται και εκατοντάδες τραυματίζονται. Μεγάλη καταστροφή σημειώνεται και στο Άγιον Όρος, στο οποίο αντέχουν μόνο δύο μονές.

1933: Τρομερή καταιγίδα πλήττει την πόλη Ταμπίκο στο Μεξικό, όπου το νοσοκομείο καταρρέει και καταπλακώνει 87 άτομα. Οι νεκροί φτάνουν τους 150, ενώ στην περιοχή κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος.

1934: Το Αφγανιστάν γίνεται το 60ό μέλος της Κοινωνίας των Εθνών.

1941: Ο Σούπερμαν κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, στην ομώνυμη ταινία κινουμένων σχεδίων.

1943: Βυθίζεται στο Λακκί της Λέρου το Αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα, από γερμανική αεροπορική επιδρομή 25 γερμανικών Στούκας, κατά τη διάρκεια της Μάχης της Λέρου.

1944: Υπογράφεται η Συμφωνία της Καζέρτας, στην ομώνυμη κωμόπολη της Νότιας Ιταλίας μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου και των αντιστασιακών οργανώσεων, που δρουν στην Ελλάδα.

1950: Τα Ηνωμένα Έθνη ανακαταλαμβάνουν από τους Βορειοκορεάτες τη Σεούλ κατά τον Πόλεμο της Κορέας.

1953: Η Ισπανία υπογράφει συμφωνία με τις ΗΠΑ και επιτρέπει την εγκατάσταση αεροπορικών και ναυτικών βάσεων στο έδαφός της.

1957: Το μιούζικαλ West Side Story του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, ένα από τα κορυφαία μιούζικαλ όλων των εποχών, κάνει πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ.

1960: Οι υποψήφιοι για την προεδρία στις ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον και Τζον Κένεντι, πραγματοποιούν την πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση στα αμερικανικά χρονικά.

1964: Ο Πάπας Παύλος ΣΤ΄παραδίδει την κάρα του αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου στην Ανατολική Εκκλησία. Η κάρα του αγίου επιστρέφει στην Πάτρα.

1965: Στη Βρετανία, η βασίλισσα προσφέρει στους Μπιτλς το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

1972: Μεγάλη φωτιά ξεσπά στο κέντρο Όσκαρ στη Ρόδο με αποτέλεσμα 31 άτομα να απανθρακωθούν.

1980: Βόμβα εκρήγνυται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπύρας «Οκτόμπερφεστ» στο Μόναχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματισθούν 211. Ένα από τα θύματα είναι και ο δράστης της επίθεσης, ο 21χρονος φοιτητής Γκούντολφ Κέλερ, γνωστός για το ακροδεξιό του παρελθόν.

1982: Παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στο διεθνές μίτινγκ «Βαρδινογιάννεια» στα Χανιά η Σοφία Σακοράφα, με βολή στα 74,20 μ.



1984:Υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου που προβλέπει ότι μετά τις 30 Ιουνίου 1997, ημερομηνία λήξης της συμφωνίας που υπογράφηκε το 1898 μεταξύ Κίνας και Βρετανίας, ο κινεζικός στρατός θα επανακαταλάβει το Χονγκ Κονγκ, που θα μετασχηματιστεί σε ειδική διοικητική ζώνη με μεγάλη αυτονομία.

1989:Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφόνησε τον Παύλο Μπακογιάννη το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1989 στην είσοδο της πολυκατοικίας της οδού Ομήρου στην Αθήνα, όπου στεγαζόταν το γραφείο του. Η δολοφονία του συγκλόνισε την πολιτική επικαιρότητα εκείνων των ημερών, η οποία μονοπωλούνταν από έναρξη της διαδικασίας για την παραπομπή των πολιτικών του σκανδάλου Κοσκωτά. Την ημέρα που δολοφονήθηκε συνέπεσε να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοδότηση του προγράμματος για την Ευρυτανία, που ο ίδιος είχε καταρτίσει.

1997: Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

1999: Επανεκλέγεται σε προεδρικό δημοψήφισμα χωρίς αντίπαλο με 93,8% Πρόεδρος της Αιγύπτου ο Χόσνι Μουμπάρακ.

2000: Στις 10:15 το βράδυ το «Εξπρές Σάμινα» προσκρούει στις βραχονησίδες Πόρτες της Πάρου και μέσα σε 20 λεπτά βυθίζεται. Από τους 510 επιβάτες του, 81 δεν καταφέρνουν να βγουν στη στεριά και πνίγονται.

2002: Ναυτική τραγωδία, η χειρότερη στη χώρα, πλήττει τη Σενεγάλη. Από ανατροπή του σενεγαλέζικου πλοίου «Τζούλα» μεταξύ Γκάμπιας και Σενεγάλης, χάνουν τη ζωή τους 1.863 άνθρωποι και διασώζονται μόλις 64.

Γεννήσεις σαν σήμερα

1754 – Ζοζέφ Λουί Προυστ, Γάλλος χημικός

1774 – Τζον Τσάπμαν , περιβαλλοντολόγος

1791 – Ζαν-Λουί-Τεοντόρ Ζερικώ,Γάλλος ζωγράφος

1869 – Κόμιτας, Αρμένιος συνθέτης

1870 – Χριστιανός Ι’ , βασιλιάς της Δανίας

1871 – Γουίνσον ΜακΚέι, Αμερικανός καρτουνίστας.

1881 – Ερνστ Γκρέφενμπεργκ, γερμανός γυναικολόγος, με πρωτοποριακές μελέτες στη γυναικεία σεξουαλικότητα. Στη μελέτη του «Ο Ρόλος της Ουρήθρας στο Γυναικείο Οργασμό» αναφέρει την ύπαρξη μιας ερωτογενούς ζώνης στο σημείο που η ουρήθρα προσεγγίζει τα τοιχώματα του κόλπου. Το 1981 οι σεξολόγοι Τζον Ντ. Πέρι και Μπέβερλι Γουίπλ ονόμασαν την περιοχή αυτή Gräfenberg spot ή G-spot, προς τιμήν του γερμανού επιστήμονα. (Θαν. 28/10/1957)

1888 – Τόμας Στερνς Έλιοτ, Αμερικανοβρετανός ποιητής και συγγραφέας, βραβείο Νόμπελ 1948 (Θαν. 4/1/1965)

1889 – Μάρτιν Χάιντεγκερ, φιλόσοφος

1897 – Πάπας Παύλος ΣΤ΄, Ποντίφικας (1963 – 78)

1898 – Τζορτζ Γκέρσουιν, Αμερικανός συνθέτης

1925 – Τζον Κολτρέιν, τραγουδιστής της κάντρι μουσικής

1926 – Μασατόσι Κοσίμπα, Γιαπωνέζος Νομπελίστας (2002) αστροφυσικός

1932 – Ρίτσαρντ Χερντ, Αμερικανός ηθοποιός χαρακτήρων

1932 – Μανμοχάν Σινγκ, Πρωθυπουργός της Ινδίας

1933 – Ντόνα Ντάγκλας , ηθοποιός και τραγουδίστρια

1934 – Γουίνι Μαντέλα, σύζυγος του Νέλσον Μαντέλα, Νοτιοαφρικανή ακτιβίστρια

1945 – Μπράιαν Φέρι, άγγλος ρόκερ, μέλος του συγκροτήματος Roxy Music.

1947 – Λιν Άντερσον, Αμερικανίδα μουσικός της κάντρι

1948 – Ολίβια Νιούτον – Τζον, Αυστραλέζα τραγουδίστρια και ηθοποιός

1949 – Κλοντοάλντο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

1951 – Στούαρτ Τος, Σκοτσέζος ντράμερ, τραγουδοποιός και τραγουδιστής (Alan Parsons Project, 10cc)

1955 – Καρλίν Κάρτερ, τραγουδίστρια

1956 – Κλιπ Πέιν, μουσικός, μέλος του συγκροτήματος P Funk

1956 – Λίντα Χάμιλτον, ηθοποιός

1962 – Τρέισι Θορν, Βρετανίδα τραγουδίστρια, μέλος του συγκροτήματος Everything but the girl (”Missing ”)

1962 – Μελίσα Σου Άντερσον, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή από την τηλεοπτική σειρά “Το μικρό σπίτι στο λιβάδι”

1964 – Λες Κλέιπουλ, Αμερικανός μουσικός

1964 – Νίκι Φρεντς, Βρετανίδα τραγουδίστρια

1965 – Σίντι Χέρον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια (En Vogue)

1966 – Χρήστος Δάντης, τραγουδιστής και συνθέτης

1967 – Σανούν Χουν, τραγουδιστής (“Blind Melon”)

1967 – Μπρούνο Ακράποβιτς, Βόσνιος ποδοσφαιριστής

1968 – Ανδρέας Κοσματόπουλος, πρωταθλητής της ιστιοπλοΐας, που έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες (1992,

1996, 2000, 2004, στα 470).

1968 – Τζέιμς Καβίζελ, ηθοποιός.

1972 – Ρας Κας, Αμερικανός ράπερ.

1972 – Μέλανι Πάξον, Αμερικανίδα ηθοποιός.

1972 – Σον Στόκμαν, Αμερικανός τραγουδιστής της R&B (Boyz II Men).

1973 – Κρις Σμολ, Σκοτσέζος πρώην επαγγελματίας παίκτης του μπιλιάρδου(σνούκερ).

1973 – Όλγα Βασδέκη, πρωταθλήτρια του τριπλούν, 5η ολυμπιονίκης (1996), 7η το 2000 και 11η το 2004, 3η (1999) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 3η στο Ευρωπαϊκό Κλειστού (1996).

1973 – Μάρτι Κέισι, Αμερικανός τραγουδιστής (Lovehammers).

1974 – Μάρτιν Μίιρσεπ, Εσθονός καλαθοσφαιριστής.

1975 – Έμα Χέρντελιν, Σουηδέζα τραγουδίστρια (Garmarna και Triakel]).

1975 – Τζέικ Πάλτροου, σκηνοθέτης, αδερφός της Γκουίνεθ Πάλτροου.

1976 – Μίκαελ Μπάλακ, Γερμανός ποδοσφαιριστής.

1977 – Κέιλιν, Αμερικανίδα ηθοποιός ταινιών πορνό.

1978 – Ρόμπερτ Κίπκετς Τσέριγιοτ, κάτοχος ρεκόρ στο Μαραθώνιο της Βοστόνης.

1979 – Τζέισι Φελπς, Αμερικανός γυμναστής.

1981 – Φίλιππος – Δημήτρης Σγουρός, αθλητής του στίβου από την Κέρκυρα.

1981 – Κόλιεν Φερνάντες, Γερμανίδα παρουσιάστρια της τηλεόρασης και ηθοποιός.

1981 – Κριστίνα Μιλιάν, Κουβανοαμερικανή τραγουδίστρια, ηθοποιός και τραγουδοποιός .

1981 – Σερένα Γουίλιαμς, Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του τένις, μικρότερη αδερφή της επίσης πρωταθλήτριας στην αντισφαίριση, Βίνους Γουίλιαμς.

1982 – Μιγκουέλ Αλφρέδο Πορτίγιο, Αργεντινός ποδοσφαιριστής.

1983 – Ρικάρντο Καρέσμα, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής.

1984 – Γκέργκι Μουζάκα, Αλβανός ποδοσφαιριστής (Ηρακλής).

1984 – Χριστίνα Αθανασοπούλου, Ελληνίδα πρωταθλήτρια της πυγμαχίας.

1984 – Κέισα Μπιουκάναν, Αγγλίδα τραγουδίστρια, του συγκροτήματος Sugababes.

1985 – Λένα Κούρμαα, Εσθονή τραγουδίστρια του συγκροτήματος Vanilla Ninja.

1986 – Άσλι Λέγκατ, Καναδή ηθοποιός.

1987 – Ρόζι Μούντερ, μέλος του συγκροτήματος “Play”.

1988 – Κιίρα Κόρπι, Φιλανδή αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ.

2000 – Πριγκίπισσα Σαλμά μπιν Αμπντουλάχ Β΄, της Ιορδανίας.

Θάνατοι σαν σήμερα

1417 – Φραντσέσκο Τσαμπαρέλα Ιταλός νομομαθής

1468 – Θωμάς Τορκουεμάδα, Ισπανός καρδινάλιος και διαβόητος ιεροεξεταστής

1620 – Ταϊτσάνγκ Αυτοκράτορας της Κίνας

1626 –Βακισάκα Γιασουχούρου Γιαπωνέζος πολεμιστής

1716 – Αντουάν Παράν Γάλλος μαθηματικός

1763 – Τζον Μπάιρομ Άγγλος ποιητής

1764 – Μπενίτο Χερόνιμο Φεϊχόο ι Μοντενέγρο Ισπανός μοναχός και λόγιος

1802 – Μπαρόν Γιούρι Βέγα Σλοβένος μαθηματικός

1820 – Ντάνιελ Μπουν Αμερικανός πολεμιστής

1868 – Άουγκουστ Φέρντιναντ Μέμπιους, Γερμανός μαθηματικός και αστρονόμος

1877 – Χέρμαν Γκράσμαν Γερμανός μαθηματικός και φυσικός

1900 – Τζέσε Γουίλαμ Λαζίαρ Αμερικανός γιατρός και μέλος της επιτροπής που ανακάλυψε ότι για τον κίτρινο πυρετό ευθύνεται ένα κουνούπι

1902 – Λέβι Στρος Αμερικανός δημιουργός των τζιν παντελονιών. (Γεν. 26/2/1829)

1904 – Λευκάδιος Χερν, λευκαδίτης συγγραφέας, που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι και με τα βιβλία του έκανε γνωστή στη Δύση τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. (Γεν. 27/6/1850)

1904 – Τζον Στερς Καναδός επιχειρηματίας και πολιτικός

1918 – Γκέοργκ Ζίμελ, Γερμανός φιλόσοφος

1937 – Μπέσι Σμιθ Αμερικανίδα τραγουδίστρια των μπλουζ

1945 – Μπέλα Μπάρτοκ Ούγγρος μουσικοσυνθέτης

1947 – Χιου Τζον Λόφτινγκ Βρετανός συγγραφέας

1951 – Χανς Κλόος Γερμανός γεωλόγος

1952 – Τζορτζ Σανταγιάνα συγγραφέας, σε μοναστήρι της Ιταλίας

1956 – Λισιέν Φεβρ Γάλλος ιστορικός που έγραψε το έργο «Λούθηρος»

1966 – Σωκράτης Κουγέας ακαδημαϊκός και καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας

1968 – Ντάνιελ Τζόνσον, ο πρεσβύτερος Πρωθυπουργός του Κεμπέκ

1970 – Μίνως Μάτσας, διευθυντής της ελληνικής Odeon – Parlophone και στιχουργός («Το μινόρε της αυγής»)

1972 – Τσαρλς Κόρελ Αμερικανός ηθοποιός

1973 – Άννα Μανιάνι, Ιταλίδα ηθοποιός

1973 – Ραλφ Έρνχαρτ Αμερικανός οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων

1976 – Λέοπολντ Ρουζίκα Νομπελίστας (1939) Ελβετός χημικός

1978 – Καρλ Σίγκμπαν Νομπελίστας (1924) Σουηδός φυσικός

1979 – Τζον Κρόμγουελ Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης

1979 – Άρθουρ Χούνικατ,Αμερικανός ηθοποιός

1983 – Τίνο Ρόσι Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός

1984 – Πακίρι, Ισπανός ταυρομάχος

1985 – Ρίτα Μυράτ ηθοποιός

1986 – Πιερ Βινί Βέλγος ΥΠΕΞ (1958 – 61)

1986 – Χιου Φράνκλιν Αμερικανός ηθοποιός

1989 – Παύλος Μπακογιάννης Έλληνας πολιτικός, δολοφονείται από τη “17 Νοέμβρη”

1990 – Αλμπέρτο Μοράβια Ιταλός συγγραφέας της «Ανίας»

1991 – Μπίλι Βον Αμερικανός βιομήχανος, τραγουδιστής και μπαντλίντερ

1996 – Τζέφρι Ουίλκινσον Νομπελίστας (1973) Βρετανός χημικός, που τιμήθηκε με Νόμπελ Χημείας το 1973, από κοινού με το Δυτικογερμανό Φίσερ, για τις εργασίες τους στον τομέα της αντιμετώπισης της ρύπανσης από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων

1998 – Μπέτι Κάρτερ τραγουδίστρια της τζαζ

1999 – Αθανάσιος Ταλιαδούρος βουλευτής (1946 – 89), υπουργός επί Παπάγου και Καραμανλή, αντιπρόεδρος της Βουλής

2000 – Άρες Τόμας Άγγλος ποιητής

2000 – Μπάντεν Πάουελ Βραζιλιάνος μουσικός της μπόσα νόβα

2000 – Παΐου Σαντουόνγκσενε Ταϊλανδέζα χορεύτρια

2000 – Ρίτσαρντ Μιούλιγκαν Αμερικανός ηθοποιός

2003 – Ρόμπερτ Πάλμερ θρυλικός Βρετανός τραγουδιστής της ροκ

2003 – Ναγουαζμπάντα Νασρούλα Χαν ηγέτης της Αντιπολίτευσης στο Πακιστάν

2003 – Σον Λέιν Αμερικανός κιθαρίστας

2004 – Αμτζάντ Φαρούκι, μέλος της αλ Κάιντα, εκτελείται από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Πακιστάν

2004 – Λάμπης Ράππας εκδότης

2005 – Ντον Άνταμς Αμερικανός ηθοποιός

2006 – Μπάιρον Νέλσον κορυφαίος Αμερικανός γκόλφερ, ο μόνος που κατέκτησε 11 διαδοχικά τουρνουά και συνολικά 18 τουρνουά το 1945

2006 – Τζουζέπε Μπενάτι Ιταλός σκηνοθέτης

2008 – Πολ Νιούμαν, αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ (1986) για την ταινία «Το χρώμα του χρήματος». (Γεν. 26/1/1925)

2010 – Γκλόρια Στιούαρτ Αμερικανίδα ηθοποιός

πηγή :https://www.cretanmagazine.gr/san-simera-26-septemvriou-sto-cretanmagazine-gr/