1678: Η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα.

1826: Αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει την ήττα στη διπλή μάχη της Βέργας – Διρού.

1862: Αρχίζει η μάχη των Επτά Ημερών στις ΗΠΑ.

1912: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη, με επίδοση 3,37 μ.

1919: Στο Μόναχο της Γερμανίας αρχίζει η Επανάσταση των «Σπαρτακιστών», υπό την Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια επιβολής του κομμουνισμού καταπνίγεται.

1921: Αντιπαρατάσσονται τα αντίπαλα στρατεύματα Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία.

1925: Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος επιβάλλει τη βραχύβια δικτατορία του.

1936: Η Εθνική ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ηττάται με 49-12.

1941: Η ιταλική σημαία υψώνεται στην Ακρόπολη, δίπλα στη γερμανική και την ελληνική.

1947: Εκδίδεται για πρώτη φορά το περίφημο Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ.

1950: Βορειοκορεατικά στρατεύματα διασχίζουν τον 38ο παράλληλο δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του πολέμου της Κορέας.

1978: Η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Μπουένος Άιρες και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.

1982: Καταργείται το κούρεμα με την ψιλή στον ελληνικό στρατό. Επιτρέπεται πλέον στους νεοσύλλεκτους να έχουν μαλλιά μέχρι 4 πόντους (4 εκ.)

1987: Ο 27χρονος φοιτητής της ΑΣΟΕΕ Παναγιώτης Φραντζής ομολογεί σκότωσε τη γυναίκα του Ζωή, 18 ετών, τεμάχισε το πτώμα της σε 16 κομμάτια και τα πέταξε σε κάδο απορριμάτων στα Κάτω Πατήσια. Πρόκειται για ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα στα ποινικά χρονικά της χώρας μας.

1991: Η ενωμένη Γιουγκοσλαβία αποτελεί πια παρελθόν, καθώς η Σλοβενία και η Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους.

1998: Κυκλοφορούν στην αγορά τα Windows 98 της Microsoft.

2004: Με το γκολ του Άγγελου Χαριστέα, η Εθνική Ελλάδος κερδίζει με 1-0 τη Γαλλία στα προημιτελικά του Euro 2004 και προκρίνεται στον ημιτελικό. Η Ελλάδα είναι στους «4» της Ευρώπης.

2009: Ο υπουργός Οικονομίας, Γιάννης Παπαθανασίου, ανακοινώνει δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην ελληνική οικονομία, με στόχο την ενίσχυση των κρατικών ταμείων με έσοδα ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Τα μέτρα είναι τα εξής: έκτακτη εισφορά στους κατόχους των σκαφών αναψυχής, ειδικός φόρος στα αυτοκίνητα άνω των 1.929 κ.ε, αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, αύξηση των τελών κινητής τηλεφωνίας, κατάργηση του αφορολόγητου ορίου στα λαχεία και ρύθμιση του θέματος των ημιυπαίθριων χώρων. Ο υπουργός χαρακτηρίζει τα μέτρα δυσάρεστα, αλλά αναγκαία και δίκαια κοινωνικά κατανεμημένα.

2009: Ήταν 25 Ιουνίου του 2009, όταν ο βασιλιάς της ποπ Michael Jackson άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 50 ετών. Ο θάνατός του συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη και βύθισε στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές του. Η είδηση του θανάτου του έκανε το γύρο του κόσμου μέσα σε λίγα λεπτά.

Η υγεία του Τζάκσον τον τελευταίο καιρό ήταν επιβαρυμένη και επίσης ήταν εθισμένος σε παυσίπονα φάρμακα. Ο θάνατος του προκλήθηκε από οξεία δηλητηρίαση μετά τη λήψη ισχυρού αναισθητικού, ηρεμιστικού καθώς και άλλων φαρμάκων. Το Νοέμβριο του 2011 ο προσωπικός γιατρός του Jackson, Conrad Murrey καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα από το θάνατό του, ο Michael Jackson είχε ανακοινώσει επίσημα την επιστροφή του στη σκηνή, με την συναυλία – υπερπαραγωγή «This is it».

Θα έκανε 50 συναυλίες, που ήταν όλες «sold out» από την πρώτη στιγμή και σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 1 εκ. θαυμαστές θα τον απολάμβαναν.

Γεννήσεις σαν σήμερα

1852 – Αντόνι Γκαουντί, ισπανός εκκεντρικός αρχιτέκτονας. Πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του, η εκκλησία Λα Φαμίλια Σαγράδα στη Βαρκελώνη. (Θαν. 10/6/1926)

1900 – Λούις Μαουντμπάττεν, Άγγλος πολιτικός και ναύαρχος

1903 – Τζωρτζ Όργουελ, Βρετανός συγγραφέας

1907 – Γιοχάνες Χανς Ντάνιελ Γιένσεν, Γερμανός φυσικός

1922 – Γεώργιος – Αλέξανδρος Μαγκάκης, καθηγητής του Ποινικού Δικαίου και πολιτικός. Διετέλεσε υπουργός σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. (Θαν. 5/9/2011)

1924 – Σίντνεϊ Λουμέτ, Αμερικανός σκηνοθέτης

1941 – Ντενύ Αρκάν, Καναδός σκηνοθέτης

1942 – Νικηφόρος Διαμαντούρος, Έλληνας ακαδημαϊκός

1942 – Μισέλ Τραμπλαί, Καναδός θεατρικός συγγραφέας

1963 – Τζορτζ Μάικλ, κατά κόσμο Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου, κυπριακής καταγωγής βρετανός ποπ τραγουδιστής.

1973 – Τζέιμι Ρέντναπ, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1975 – Βλαντιμίρ Κράμνικ, Ρώσος σκακιστής

1977 – Λέιλα Ελ, Αγγλίδα παλαιστής, μοντέλο και χορεύτρια

Θάνατοι σαν σήμερα

1291 – Ελεονώρα της Προβηγκίας, βασίλισσα της Αγγλίας

1533 – Μαρία Τυδώρ, βασίλισσα της Γαλλίας

1671 – Τζιοβάνι Ριτσιόλι, Ιταλός αστρονόμος

1822 – Ε.Τ.Α. Χόφμαν, γερμανός παραμυθάς. (Καρυοθραύστης) (Γεν. 24/1/1776)

1856 – Μαξ Στίρνερ, Γερμανός φιλόσοφος

1964 – Γκέριτ Τόμας Ρίτβελντ, Ολλανδός αρχιτέκτονας και σχεδιαστής

1976 – Τζόνι Μέρσερ, Αμερικανός τραγουδοποιός

1984 – Μισέλ Φουκώ, Γάλλος φιλόσοφος

1988 – Χίλελ Σλόβακ, Ισραηλινός κιθαρίστας (Red Hot Chili Peppers και What Is This?)

1995 – Έρνεστ Τόμας Σάιντον Γουόλτον, Ιρλανδός φυσικός

1997 – Ζακ-Υβ Κουστώ, Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής. (Γεν. 11/6/1910)

2009 – Φάρα Φόσετ, Αμερικανίδα ηθοποιός

2009 – Μάικλ Τζάκσον, αμερικανός τραγουδιστής της ποπ και της σόουλ. (Γεν. 29/8/1958)