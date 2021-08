Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 20 Αυγούστου

Γεγονότα σαν σήμερα

480 π.Χ.: 300 Σπαρτιάτες υπό τον Λεωνίδα και 700 Θεσπιείς πίπτουν ηρωικά μέχρις ενός μαχόμενοι κατά των Περσών. Τιμώντας αυτούς σύγχρονα οπλικά συστήματα και στρατιωτικές μονάδες φέρουν το όνομά τους π.χ. «Λεωνίδας», «SS-300» κ.λπ.

917: Μάχη της Αγχιάλου: Οι Βούλγαροι νικούν τον Βυζαντινό στρατό στην Αγχίαλο της Ανατ. Ρωμυλίας.

1000: Ο Στέφανος Α΄ στέφεται Βασιλιάς της Ουγγαρίας (εθνική εορτή στη χώρα).

1699: Ο τσάρος της Ρωσίας, Μέγας Πέτρος καθιερώνει την ευρωπαϊκή ενδυμασία στη Ρωσία.

1794: Στη μάχη των Πεσμένων Δέντρων, στα σύνορα του Οχάιο, ο Στρατηγός Άντονι Γουέιν, συντρίβει το στρατό των «απείθαρχων» Ινδιάνων, καθαρίζοντας έτσι το δρόμο για αποικισμό στα βορειοδυτικά της χώρας.

1821: Ο Αδαμάντιος Κοραής διακηρύσσει τη γνησιότητα του αγώνα στην Ελλάδα.

1823: Οι Κρήτες επαναστάτες νικούν σε σκληρή μάχη τους Τούρκους στις Αμουργέλλες της επαρχίας Μονοφατσίου.

1824: Εκδίδεται η πρώτη εφημερίδα στην Αθήνα με τον τίτλο «Εφημερίς των Αθηνών».

1882: Ακούγεται για πρώτη φορά στη Μόσχα, στον Καθεδρικό του Σωτήρα, η Οβερτούρα του 1812, του Τσαϊκόφσκι.

1897: Ο άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει «σερ». Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών.

1910: Ο αυτοκράτορας της Γερμανίας Γουλιέλμος Β΄ εγκαινιάζει τα νέα ανάκτορα του Πόζναν της Πολωνίας.

1913: Πραγματοποιείται η πρώτη πτήση με αλεξίπτωτο από αεροσκάφος, από τον Αντόλφ Πιζού.

1914: Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τις Βρυξέλλες.

1920: Αρχίζει στο Ντιτρόιτ τη λειτουργία του ο πρώτος εμπορικός ραδιοφωνικός σταθμός.

1920: Ο Allen Woodring κερδίζει την κούρσα των 200 μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αμβέρσας στο Βέλγιο φορώντας δανεικά παπούτσια.



1921: Ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει όλη την περιοχή Αρτίζ Νταγ-Τσαλ Νταγ του Σαγγαρίου.

1922: Στο Παρίσι γίνονται οι πρώτοι αγώνες στίβου γυναικών στους οποίους μετέχουν γυναίκες από όλο τον κόσμο. Περίπου 20.000 θεατές παρακολουθούν τους αγώνες.

1942: Ο Γκλεν Σίμποργκ και ομάδα χημικών απομονώνουν για πρώτη φορά το πλουτώνιο.

1942: Την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου απαγορεύονται οι προβολείς στις πρεμιέρες του Χόλυγουντ, για να μη γίνεται η πόλη στόχος των βομβαρδιστικών.

1953: Η Ελλάδα προσφεύγει στον ΟΗΕ, ζητώντας την αυτοδιάθεση της Κύπρου.

1954: Κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες, αλλά και 24 αστυνομικούς.

1961: Η Ανατολική Γερμανία αρχίζει το κτίσιμο του Τείχους του Βερολίνου, κατά μήκος των συνόρων με τη Δύση.

1965: Ορκίζεται η δεύτερη κυβέρνηση αποστατών υπό τον Ηλία Τσιριμώκο.

1968: 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την «Άνοιξη της Πράγας».

1969: Επεκτείνονται τα λιγνιτωρυχεία στην καρδιά της Πτολεμαΐδας.

1975: Η διαστημική αποστολή των ΗΠΑ, Viking 1, ξεκινά το ταξίδι της με προορισμό τον Άρη.

1977: Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν το διαστημόπλοιο Voyager 2.

1980: Ο Αυστριακός, Ρέινχολντ Μέσνερ, γίνεται ο πρώτος ορειβάτης, που κατακτά μόνος του την κορυφή του Έβερεστ.

1980: Συνάντηση πραγματοποιούν στην Κέρκυρα, με πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου, οι πέντε σοσιαλιστές ηγέτες της Νότιας Ευρώπης.

1982: Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 1972, που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας.

1986: Στο Εντμοντ της Οκλαχόμα, ένας υπάλληλος ταχυδρομείου, ο Πάτρικ Χένρι Σέριλ, σκοτώνει 14 συναδέλφους του και μετά αυτοκτονεί.

1990: Η Γιουγκοσλαβία κατακτά το χρυσό μετάλλιο του 11ου Mundobasket της Αργεντινής, επικρατώντας της Σοβιετικής με 92-75. Η Ελλάδα κατατάσσεται έκτη (τρίτη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες).

1991: Το Κοινοβούλιο της Βαλτικής Δημοκρατίας της Εσθονίας κηρύσσει πλήρη ανεξαρτησία από την ΕΣΣΔ.

1992: Στην Τουρκία, συλλαμβάνεται ο ηγέτης της οργάνωσης «Ντεβ Σολ» Μπεντρί Γιαγκάν.

1993: Υπογράφεται η συμφωνία του Όσλο μεταξύ της PLO και του Ισραήλ. Αρχιτέκτονες της συμφωνίας, οι ηγέτες των δύο μερών Γιτζάκ Ράμπιν και Γιάσερ Αραφάτ, υπό την αιγίδα του αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον. Αποφασίζεται η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας και αναγνωρίζεται το δικαίωμα των Παλαιστινίων να ελέγχουν τα του οίκου τους με τη δημιουργία της Παλαιστινιακής Αρχής.

1994: Στις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Κλίντον ανακοινώνει σκληρά μέτρα κατά της Κούβας, καθώς το κύμα των λαθρομεταναστών συνεχίζεται με αμείωτη ροή προς τη Φλόριντα.

1994: Το Ζαΐρ κλείνει τα σύνορά του με τη Ρουάντα για να αποτρέψει περαιτέρω ροή των προσφύγων.

1998: Ο στρατός των ΗΠΑ βομβαρδίζει τα στρατόπεδα της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν και ένα «ύποπτο» εργοστάσιο χημικών στο Σουδάν, ως αντίποινα για το βομβαρδισμό των πρεσβειών των ΗΠΑ στην Κένυα και την Τανζανία, στις 7 Αυγούστου. Από την επίθεση καταστρέφεται ολοσχερώς το εργοστάσιο φαρμάκων al Shifa στο Χαρτούμ. Αξιωματούχοι το Προέδρου Κλίντον δικαιολογούν την επίθεση λέγοντας, ότι το εργοστάσιο είχε σχέση με την κατασκευή χημικών οπλών.

2003: Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Μίνως Κυριακού γίνεται ο πρώτος Έλληνας, που εκλέγεται μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF).

2004: Την ώρα που οι Έλληνες πανηγυρίζουν την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών της κωπηλασίας, ένα άλλο χάλκινο έφευγε από τα ελληνικά χέρια. Η ΔΟΕ αφαιρεί το μετάλλιο από το Λεωνίδα Σαμπάνη και τον αποκλείει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Πρόκειται για το πρώτο μετάλλιο που αφαιρείται στο πλαίσιο των Ολυμπιακών του 2004 για παράβαση του κανονισμού περί χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Γεννήσεις σαν σήμερα

1561 – Γιάκοπο Πέρι, ιταλός συνθέτης, για πολλούς ο «πατέρας» της όπερας. (Θαν. 12/8/1633)

1778 – Μπερνάρδο Ο’ Χίγκινς, Χιλιανός ηγέτης

1779 – Γιονς Γιάκομπ Μπερτσέλιους, Σουηδός χημικός

1860 – Ραϊμόν Πουανκαρέ, Γάλλος πολιτικός

1890 – Χάουαρντ Φίλιπς Λάβκραφτ, Αμερικανός συγγραφέας

1901 – Σαλβατόρε Κουαζίμοντο, Ιταλός συγγραφέας

1910 – Έερο Σάαρινεν, Φινλανδός αρχιτέκτονας

1917 – Κέννεθ Χάγκιν, Αμερικανός ιεροκήρυκας

1941 – Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, Σέρβος πολιτικός

1948 – Ρόμπερτ Πλαντ, Άγγλος τραγουδιστής (Led Zeppelin, Band of Joy, The Honeydrippers και Page and Plant)

1949 – Νικόλας Άσιμος, αντισυμβατικός τραγουδοποιός. (Θαν. 17/3/1988)

1949 – Κατιάνα Μπαλανίκα, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

1949 – Φιλ Λάινοτ, Ιρλανδός τραγουδιστής, μπασίστας και παραγωγός (Thin Lizzy, Skid Row και Grand Slam)

1951 – Μοχάμεντ Μόρσι, Αιγύπτιος πολιτικός

1956 – Τζόαν Άλεν, Αμερικανίδα ηθοποιός

1966 – Ενρίκο Λέτα, Ιταλός πολιτικός

1970 – Φρεντ Ντερστ, Αμερικανός τραγουδιστής και σκηνοθέτης (Limp Bizkit)

1974 – Έιμι Άνταμς, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

1982 – Τζόσουα Κένεντι, Αυστραλός ποδοσφαιριστής

1983 – Άντριου Γκάρφιλντ, Αμερικανός ηθοποιός

1983 – Γιούρι Ζιρκόφ, Ρώσος ποδοσφαιριστής

1992 – Ντέμι Λοβάτο, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

Θάνατοι σαν σήμερα

984 – Πάπας Ιωάννης ΙΔ΄

1611 – Τομά Λουί δε Βικτόρια, Ισπανός συνθέτης

1823 – Πάπας Πίος Ζ΄

1912 – Γουίλιαμ Μπουθ, Άγγλος ιερέας, ιδρυτής του Στρατού της Σωτηρίας

1917 – Αδόλφος φον Μπάιερ, Γερμανός χημικός

1928 – Στέφανος Σκουλούδης, τραπεζίτης και πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας. (Γεν. 23/11/1838)

1940 – Δολοφονείται στο Μεξικό από πράκτορες του Στάλιν ο Λέων Τρότσκι, ηγετική μορφή της «Οκτωβριανής Επανάστασης»

1952 – Κουρτ Σουμάχερ, Γερμανός πολιτικός

1961 – Πέρσι Γουίλλιαμς Μπρίντγκμαν, Αμερικανός φυσικός

1978 – Σπυρίδων Μακρής, Έλληνας γιατρός

1988 – Λαζάρους Σαλί, πρόεδρος του Παλάου

1995 – Ούγκο Πρατ, ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. (Γεν. 15/6/1927)

2001- Φρεντ Χόιλ, Βρετανός αστροφυσικός , στον οποίο αποδίδεται η πατρότητα του όρου «Big Bang» για τη δημιουργία του σύμπαντος

2008 – Αχιλλέας Λυμπουρίδης, Κύπριος συνθέτης

2011 – Νίκος Θέμελης, νομικός και συγγραφέας. (Γεν. 1947)

2012 – Μέλες Ζενάουι, Αιθίοπας πολιτικός

πηγή :https://www.cretanmagazine.gr/san-simera-20-avgoustou-sto-cretanmagazine-gr/