Τα πιο σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που έγιναν σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

Γεγονότα σαν σήμερα

1520: Ο Μαρτίνος Λούθηρος καίει δημόσια την Παπική Βούλα Exsurge Domine, η οποία καταδίκαζε τις θέσεις του και τον καλούσε να τις αποκηρύξει.

1832: Η Σάμος αναγνωρίζεται από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β’ ως αυτόνομη ηγεμονία, υποτελής στην Τουρκία και υπό την εγγύηση των τριών Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας).

1834: Ο βασιλιάς Όθωνας και οι επίσημες ελληνικές Αρχές εγκαθίστανται στην Αθήνα, καθιστώντας την ουσιαστικά τη νέα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.

1869: Η Πολιτεία του Γουαϊόμινγκ στις ΗΠΑ είναι η πρώτη, που υιοθετεί το κίνημα των σουφραζετών και δίνει το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες.

1893: Ο Χαρίλαος Τρικούπης λέει στη Βουλή την ιστορική φράση «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».

1901: Στη Στοκχόλμη, απονέμονται για πρώτη φορά τα βραβεία Νόμπελ.

1902: Ολοκληρώνεται επίσημα το φράγμα του Ασουάν στον ποταμό Νείλο, το μεγαλύτερο φράγμα στον κόσμο.

1903: Ο Πιερ και η Μαρία Κιουρί βραβεύονται με το Νόμπελ Φυσικής, το οποίο μοιράζονται με τον Χένρι Μπεκερέλ για τη δουλειά τους πάνω στη ραδιενέργεια. Η μαντάμ Κιουρί είναι η πρώτη γυναίκα, που κερδίζει το βραβείο Νόμπελ.

1904: Ο φημισμένος ρώσος φυσιολόγος Ιβάν Παβλόφ παίρνει το βραβείο Νόμπελ για τα πετυχημένα πειράματά του και τις μελέτες του στα εξαρτημένα αντανακλαστικά.

1905: Ο γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ τιμάται με το Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του βακίλου που προκαλεί τη φυματίωση.

1911: Η Μαρία Κιουρί κερδίζει αυτή τη φορά το Νόμπελ Χημείας για την ανακάλυψη δυο νέων στοιχείων, του ραδίου και του πολωνίου. Είναι η πρώτη φορά, που επιστήμονας τιμάται δυο φορές με το Νόμπελ.

1922: Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που επέφερε επανάσταση στη Φυσική με τη Θεωρία του για τη Σχετικότητα, κερδίζει το Νόμπελ Φυσικής.

1925: Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στον Ιρλανδό συγγραφέα Τζορτζ Μπέρναρντ Σο.

1929: Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Τόμας Μαν.

1932: Στην Ελλάδα, η Επιτροπή της Οργάνωσης για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ζητά από την κυβέρνηση την επέκταση της παροχής ψήφου στις γυναίκες για τις γενικές εκλογές.

1936: Ο Ευγένιος Ο’ Νιλ τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1936: Ο βασιλιάς της Μ. Βρετανίας, Εδουάρδος ο 8ος, παραιτείται από το θρόνο υπέρ του αδελφού του του Δούκα της Υόρκης για να παντρευτεί μία κοινή θνητή, την αμερικανίδα διαζευγμένη, Ουόλις Σίμσον.

1941: Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Ιαπωνία εισβάλλει στη Μαλαισία, στο Χονγκ- Κονγκ και στις Β. Φιλιππίνες.

1948: Υιοθετείται από τον ΟΗΕ η Διεθνής Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

1953: Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο βρετανό συντηρητικό πολιτικό Ουίνστον Τσόρτσιλ, για την επιδεξιότητά του στην ιστορική και αυτοβιογραφική περιγραφή των γεγονότων και τη ρητορική του.

1957: Νέες αιματηρές συγκρούσεις μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου με τον βρετανικό στρατό και την Αστυνομία. Την ίδια μέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφαίνεται υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου.

1957: Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στους Αλμπέτ Καμί και Ζαν Πολ Σαρτρ.

1963: Ο Γιώργος Σεφέρης τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1964: Ο υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ παραλαμβάνει το Νόμπελ Ειρήνης.

1964: Ο γάλλος συγγραφέας Ζαν Πολ Σαρτρ αρνείται να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς.

1969: Ο ιρλανδός συγγραφέας Σάμουελ Μπέκετ βραβεύεται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1979: Ο αργεντινός Χουάν Ραμόν Ρότσα μεταγράφεται στην περίοδο του Δεκεμβρίου στον Παναθηναϊκό. Καθώς η νομοθεσία απαγορεύει τις μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών, ο Ρότσα υπογράφει στον Παναθηναϊκό ως Γιάννης Μπουμπλής.

1991: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μάαστριχτ εγκρίνει τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει τις βάσεις για μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, στενότερη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και δημιουργία μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης που θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο νόμισμα.



1992: Στην Αθήνα πραγματοποιείται ογκώδες συλλαλητήριο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.

1994: Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον ηγέτη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) Γιάσερ Αραφάτ, τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Γιτζάκ Ράμπιν και τον υπουργό Εξωτερικών, Σιμόν Πέρες.

2008: Στον ανακριτή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι ειδικοί φρουροί για το θάνατο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και μετά την απολογία τους προφυλακίζονται. Μέτρα για την ανακούφιση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα έκτροπα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις ανακοινώνει ο πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Γεννήσεις σαν σήμερα

1787 – Τομάς Γκαλοντέ, που ίδρυσε το πρώτο σχολείο για κωφούς στις ΗΠΑ

1790 – Γιάκομπ Φαλμεράιερ, αυστριακός περιηγητής, δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός,περισσότερο γνωστός για τις θεωρίες του σχετικά με τη φυλετική καταγωγή των Νεοελλήνων

1830 – Έμιλι-Ελίζαμπεθ Ντίκινσον, αμερικανίδα ποιήτρια

1948 – Ντούσαν Μπάγιεβιτς, σέρβος προπονητής ποδοσφαίρου

1956 – Ιωάννης Στουρνάρας, καθηγητής οικονομικών και πολιτικός.

1960 – Κένεθ Μπράνα, βρετανός ηθοποιός

Θάνατοι σαν σήμερα

969 – Δολοφονήθηκε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Νικηφόρος Φωκάς

1198 – Αβερρόης, κορυφαίος άραβας φιλόσοφος

1896 – Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νόμπελ, σουηδός χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, που αθλοθέτησε τα ομώνυμα βραβεία, τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου του. (Γεν. 21/10/1833)

1936 – Λουίτζι Πιραντέλο, ιταλός συγγραφέας και δραματουργός

1956 – Αλέξανδρος Δελμούζος, πρωτοπόρος παιδαγωγός

1967 – Ότις Ρέντινγκ, αμερικανός τραγουδιστής της σόουλ. («Sitting on the dock of the bay») (Γεν. 9/9/1941)

2006 – Αουγκούστο Πινοσέτ. χιλιανός στρατηγός και δικτάτορας