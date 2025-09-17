Νεότερα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν τη σύνδεση της βιταμίνης D με τη διαχείριση της ψωρίασης.

Η βιταμίνη D, γνωστή και ως βιταμίνη του ήλιου, παίζει πολύτιμο ρόλο στη διατήρηση της υγείας του οργανισμού και ιδιαίτερα του δέρματος. Νεότερα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν τη σύνδεσή της με τη διαχείριση της ψωρίασης, μιας χρόνιας αυτοάνοσης δερματικής πάθησης, που επηρεάζει σημαντικά τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα με ψωρίαση εμφανίζουν συχνά χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με την ένταση των συμπτωμάτων τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως:

Περιορισμένη έκθεση στον ήλιο (λόγω κάλυψης του δέρματος),

διατροφικές ελλείψεις,

φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου ή άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν την απορρόφηση λίπους (όπου διαλύεται η βιταμίνη D), ή ακόμα και

σε χρήση ορισμένων φαρμάκων που επηρεάζουν τον μεταβολισμό της.

Η βιταμίνη D φαίνεται να συμβάλλει στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και της φλεγμονής, ενώ επηρεάζει και την ανάπτυξη των κερατινοκυττάρων, των κυττάρων που υπερπαράγονται στην ψωρίαση, δημιουργώντας τις χαρακτηριστικές φολιδωτές πλάκες.

Η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας βιταμίνης D μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της ψωρίασης και, για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω προσεγγίσεις:

Διατροφή: Καλές διαιτητικές πηγές βιταμίνης D μπορούν να περιλαμβάνουν το μουρουνέλαιο, τα λιπαρά ψάρια (όπως πέστροφα, σολομό και σκουμπρί), τα εμπλουτισμένα δημητριακά, χυμούς και γαλακτοκομικά προϊόντα και τον κρόκο του αυγού.

Ήπια έκθεση στον ήλιο, με ιατρική καθοδήγηση: Ο ήλιος επιτρέπει στον οργανισμό να παράγει βιταμίνη D. Ωστόσο, το ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα και να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος . Τα άτομα με ψωρίαση θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, πριν αυξήσουν την έκθεσή τους στο ηλιακό φως.

Φαρμακευτική αγωγή: Τοπικές θεραπείες με ανάλογα βιταμίνης D που συνταγογραφούνται από δερματολόγο και εφαρμόζονται σε πλάκες για τον έλεγχο των συμπτωμάτων.

Φωτοθεραπεία UVB, ως θεραπευτική προσέγγιση για την ψωρίαση: Η φωτοθεραπεία είναι μια θεραπεία που χρησιμοποιεί υπεριώδη ακτινοβολία για να επιβραδύνει την υπερβολική παραγωγή κυττάρων του δέρματος που προκαλεί η ψωρίαση. Ενώ υπάρχουν πολλοί, διαφορετικοί, διαθέσιμοι τύποι φωτοθεραπείας, οι γιατροί χρησιμοποιούν συχνότερα φωτοθεραπεία UVB για τη θεραπεία της ψωρίασης.

Συμπληρώματα βιταμίνης D, σε περιπτώσεις ανεπάρκειας: Ένας γιατρός μπορεί να συστήσει συμπληρώματα για όσους ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο ανεπάρκειας, όπως άτομα με πιο σκούρο δέρμα, άτομα που ζουν σε περιοχές με περιορισμένο ηλιακό φως ή άτομα με περιορισμένη έκθεση στον ήλιο, λόγω του ότι βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους τον περισσότερο χρόνο.

Η βιταμίνη D δεν αποτελεί αυτόνομη θεραπεία, αλλά λειτουργεί επικουρικά σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο διαχείρισης της νόσου. Η προσέγγιση πρέπει να είναι εξατομικευμένη και υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο Σύλλογος Ασθενών ΚΑΛΥΨΩ υπενθυμίζει τη σημασία της έγκυρης διάγνωσης, της συνεχούς ενημέρωσης και της πρόσβασης σε σύγχρονες θεραπείες. Υποστηρίζει τους ασθενείς με ψωρίαση μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημερωτικές εκστρατείες και συνεργασίες με ειδικούς επαγγελματίες υγείας.

Η ψωρίαση δεν είναι μόνο δερματικό ζήτημα – είναι μια συστηματική πάθηση, που απαιτεί ολιστική φροντίδα. Η βιταμίνη D είναι ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο, που, με τη σωστή χρήση και την κατάλληλη καθοδήγηση, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

*Γράφει ο Κώστας Λούμος, Πρόεδρος του Σωματείου «ΚΑΛΥΨΩ»

