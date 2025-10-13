Σε μια εποχή όπου τα προσωπικά δεδομένα διακινούνται με ταχύτητα και σε όγκο που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, η προστασία τους έχει μετατραπεί σε μια από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις της σύγχρονης εργασιακής ζωής. Η ανάγκη για κατανόηση και σωστή εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι πλέον καθολική. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών ανταποκρίνεται με μια ουσιαστική εκπαιδευτική πρόταση: το νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «GDPR: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Εργαζομένους», το οποίο ξεκινά στις 20 Οκτωβρίου 2025.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, ο οποίος στην καθημερινή του εργασία διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα. Από τον υπάλληλο σε μια ιδιωτική επιχείρηση έως τον λειτουργό σε μια δημόσια υπηρεσία, από το τηλεφωνικό κέντρο έως το εκπαιδευτικό ίδρυμα και το νοσοκομείο, όλοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τις προκλήσεις που θέτει η προστασία της ιδιωτικότητας και η ασφαλής διαχείριση των πληροφοριών.

Η σημασία του GDPR δεν περιορίζεται μόνο στην αποφυγή προστίμων. Αποτελεί θεμέλιο επαγγελματικής υπευθυνότητας και προϋπόθεση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε οργανισμούς και πολίτες. Συχνά, ερωτήματα που φαίνονται απλά, όπως η αποστολή ενός email με προσωπικά στοιχεία σε πολλούς παραλήπτες, η φύλαξη ευαίσθητων εγγράφων στο γραφείο ή η χρήση υπηρεσιών cloud χωρίς επαρκή ασφάλεια, αποκαλύπτουν σημαντικά κενά στη γνώση και την εφαρμογή του κανονισμού.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου φιλοδοξεί να καλύψει αυτά τα κενά με έναν πρακτικό και προσιτό τρόπο. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην κατανόηση του κανονισμού με βάση ρεαλιστικά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και σενάρια εμπνευσμένα από την πραγματική εργασιακή ζωή. Δεν απευθύνεται μόνο σε νομικούς ή εξειδικευμένους επαγγελματίες, αλλά στον μέσο εργαζόμενο που επιθυμεί να λειτουργεί με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στο περιβάλλον του.

Με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, το πρόγραμμα καθιστά την εκπαίδευση βιωματική, κατανοητή και εφαρμόσιμη. Δίνει έμφαση όχι μόνο στις υποχρεώσεις, αλλά και στα δικαιώματα, τόσο του εργαζομένου όσο και του πολίτη. Στόχος είναι η ενίσχυση μιας κουλτούρας προστασίας δεδομένων που δεν θα βασίζεται στον φόβο των κυρώσεων, αλλά στη βαθιά κατανόηση του τι σημαίνει ηθική και υπεύθυνη διαχείριση της πληροφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Χαροκοπείου https://lll.hua.gr/programmata/gdpr/

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε κάθε εργαζόμενο, χωρίς την προϋπόθεση προηγούμενης νομικής γνώσης, και προσφέρει ουσιαστικά εφόδια που θα ενισχύσουν την επαγγελματική ασφάλεια και την προσωπική αυτοπεποίθηση κάθε συμμετέχοντα. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εργαζομένους σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που διαχειρίζονται ή έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα (π.χ. διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι εξυπηρέτησης, τεχνικό προσωπικό), προϊσταμένους τμημάτων και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού (HR) που διαχειρίζονται αρχεία εργαζομένων ή αξιολογήσεις, επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα υγείας, λογιστές, φοροτεχνικούς και επαγγελματίες οικονομικής διαχείρισης, που επεξεργάζονται οικονομικά και φορολογικά δεδομένα, εκπαιδευτικούς και προσωπικό σε σχολικές ή εκπαιδευτικές δομές, που έρχονται σε επαφή με δεδομένα ανηλίκων και οικογενειών, υπαλλήλους ΜΚΟ και κοινωνικών φορέων, που διαχειρίζονται ευάλωτα υποκείμενα δεδομένων κ.ά.

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τη συνείδηση των κινδύνων της, η γνώση γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Επιστημονικώς υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρήστος Μιχαλακέλης.