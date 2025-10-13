Καραγκούνικη Παράδοση με μνήμες για μεγαλύτερους και μεγάλη επιτυχία, η εκδήλωση της Κυριακής 12 Οκτωβρίου 2025. Στον χώρο των 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Τρικάλων η Ένωση Καραγκούνηδων Ν. Τρικάλων με συνδιοργανωτή τον Δ. Τρικκαίων και υπό της αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων, παρουσίασε μια γιορτή για την παράδοση των κατοίκων του κάμπου, των Καραγκούνηδων. Σύλλογοι από πολλά χωριά μετείχαν στη γιορτή, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς με προεξάρχοντα, φυσικά, την «Καραγκούνα» – και την αξεπέραστης λαϊκής τέχνης και συμβολισμών φορεσιά σε κα΄θε της έκφανση – μπεράτια του κάμπου και γνωστά τραγούδια, που συνοδεύονταν από φαγητό σε καζάνι, από αναπαράσταση «δημοπρασίας» για το θρησκευτικό «ύψωμα», με το γνωστό κάρο που ξύπνησε θύμησες για τον τρόπο ζωής των παλιότερων.

Κάτι που ανέφερε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας, μεταφέροντας τον χαιρετισμό του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά και τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης των καμπίσιων παραδόσεων των Τρικάλων.

Το γλέντι που στήθηκε στη συνέχεια, με τη συμμετοχή όλων των πολιτών, διατήρησε στη σύγχρονη εποχή τη μνήμη παλιότερων συνηθειών και εθίμων, πάντα με διάθεση και κέφι.

Παρέστησαν ακόμη, ο βουλευτής και τ. Υπουργός Κώστας Σκρέκας, η βουλεύτρια και τ. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα, η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Διά Βίου Μάθησης Θανάσης Ξάφος, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, οι αντιδήμαρχοι Τρικκαίων Ζωή Παπαναστασίου και Ελένη Πούλιου, ο αν. Αστυνομικός Διευθυντής κ. Αθ. Καππάς ο πρόεδρος της ΔΚ Ζηλευτής Νίκος Τρίγκας, ο εκπρόσωπος του κόμματος «Κίνημα Δημοκρατίας» κ. Γ. Τσιάκαλος και εκατοντάδες τρικαλινοί και τρικαλινές με καταγωγή από τα καραγκούνικα χωριά του κάμπου.