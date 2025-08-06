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Πρώτο θέμα στα social media η Καλλιόπη Σεμερτζίδου – Της έγραψαν και τραγούδι

Αυγ 6, 2025
in Featured, slider, Ελλάδα
Πρώτο θέμα στα social media η Καλλιόπη Σεμερτζίδου – Της έγραψαν και τραγούδι
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Στις πρώτες θέσεις στα λεγόμενα trend στο X (πρώην twitter) φιγουράρει τις τελευταίες μέρες η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, το στέλεχος της ΝΔ που το όνομά της εμπλέκεται στην αρχή αδίκως, μετά τις αποκαλύψεις του in δικαίως, στις ελεγχόμενες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

 

Το ρεπορτάζ του in που δεν διαψεύστηκε από την κυρία Σεμερτζίδου, βάσει του οποίου το ύψος των επιδοτήσεων που έχει λάβει η ίδια και ο σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας μαζί με μέλη των οικογενειών τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνει στην πενταετία τα 2,5 εκατ. ευρώ, μαζί με την αδυναμία της στη Ferrari λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες των social media. Η ενασχόληση της δε με την κτηνοτροφία, ξύπνησε τον βουκολικό ποιητή που κρύβουν μέσα τους ταλαντούχοι χρήστες των social και απογείωσε την δημιουργικότητά τους.

Δεν ξέρω τίποτα για τις επιδοτήσεις – Το απόλυτο χιτ

Πάντρεμα ξένου και ελληνικού στίχου με νόημα, λαϊκό με στοιχεία ποπ μουσικής είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του τραγουδιού του γνωστού δημιουργού στα social media, Jo Di, το οποίο συνοδεύει εντυπωσιακό βίντεο κλιπ, διεκδικώντας επάξια μια θέση στα χιτ του καλοκαιριού.

Ρεφρέν για να συνοδεύσετε την ταλαντούχα αοιδό: «Από την πόρσε στη φεράρι και αν ρωτήσεις δεν ξέρω τίποτα για τις επιδοτήσεις, είμαι μια αγρότισσα με ίχνη λιγωμάρας, μην επιμένεις και θα γίνει… της Ποπάρας».

 

 

Η Αγία Καλλιόπη Φεραριώτισσα

Σε εντελώς διαφορετικό ύφος και στην τέχνη της αγιογραφίας αυτή τη φορά ανήκει η δεύτερη υποψηφιότητα για βραβείο δημιουργικότητας  με τον Σήφη Οπεκεπάκη να δίνει ρέστα.

Αναρτήσεις που ξεχώρισαν

ΠΗΓΗ: in.gr

Tags:
Goodys

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