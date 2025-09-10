Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, καλεί σε αγωνιστικό ξεσηκωμό, για να μην περάσει, το νομοσχέδιο για την 13ωρη δουλειά, την ευελιξία και οι άλλες ρυθμίσεις που κάνουν τον βίο – αβίωτο για τους εργαζόμενους.

Απαιτούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που νομιμοποιεί την εργασιακή ζούγκλα και αυξάνει την εκμετάλλευση μετατρέποντας τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους.

Είναι πρόκληση, την ώρα που η επιστημονική πρόοδος προσφέρει την δυνατότητα μείωσης του χρόνου εργασίας και καλύτερων αμοιβών, η κυβέρνηση ακολουθώντας τις οδηγίες της Ε.Ε να επιβάλει δουλειά ήλιο με ήλιο.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο

Μέτρα ασφάλειας και προστασίας στους χώρους δουλειάς

Λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων ήδη έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για την οργάνωση και την επιτυχία της Απεργίας. Καλούμε όλα τα σωματεία, που ήδη έχουμε ενημερώσει σε πρόσφατη σύσκεψη, για το περιεχόμενο του αντεργατικού τερατουργήματος, να εντείνουν τις προσπάθειες να φτάσει το απεργιακό κάλεσμα σε όλους τους εργασιακούς χώρους.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 10 π.μ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ