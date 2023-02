Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023, θα διεξαχθεί ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Θεσσαλίας FIRST® LEGO® League στον Βόλο, ο οποίος θα φιλοξενήσει τις ομάδες της ευρύτερης περιοχής και αποτελεί συνδιοργάνωση της Eduact με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο Ergon Showground (Συγκρότημα Τσαλαπάτα) τις ώρες 09:00 – 18:00.

Στο FIRST® LEGO® League Challenge οι ομάδες εμπλέκονται στην έρευνα, την επίλυση προβλημάτων, τον προγραμματισμό και την ρομποτική. Εισάγει σε παιδιά ηλικίας 9-16 τις έννοιες της επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) μέσω μιας διασκεδαστικής, και πρακτικής διαδικασίας μάθησης. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πραγματική εμπειρία επίλυσης προβλημάτων μέσω ενός καθοδηγούμενου, παγκόσμιου προγράμματος ρομποτικής, βοηθώντας τους σημερινούς μαθητές και εκπαιδευτικούς να χτίσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον.

Στόχος της φετινής σεζόν SUPERPOWERΕD℠, είναι οι ομάδες του FIRST® LEGO® League να ερευνήσουν από πού προέρχεται η ενέργεια και πώς διανέμεται, αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται και επιστρατεύοντας την SUPER POWERED δημιουργικότητά τους να χτίσουν ένα καινοτόμο και καλύτερο ενεργειακό μέλλον. Ο διαγωνισμός διεξάγεται με την Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το FIRST® LEGO® League είναι μια συνεργασία της FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO® Education και διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 1998, σε περισσότερες από 110 χώρες παγκοσμίως. Αρμόδιος Φορέας και Εθνικός Διοργανωτής για την Ελλάδα είναι ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eduact και ο διαγωνισμός φέρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Φ15/160778/Δ2). Φέτος το FIRST® LEGO® League Greece γιορτάζει 10 χρόνια διεξαγωγής στην Ελλάδα από την Eduact. 10 σεζόν που έχουν αλλάξει τα δεδομένα για την εκπαιδευτική ρομποτική στην Ελλάδα και έχουν εμπνεύσει χιλιάδες νέους να ασχοληθούν με το STEM και να καινοτομήσουν.

Ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Θεσσαλίας είναι ένας από τους οκτώ περιφερειακούς διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν φέτος στην Ελλάδα. Συνολικά το 30% των ομάδων θα εξασφαλίσουν την πρόκριση τους στον τελικό του FIRST® LEGO® League Greece που θα λάβει χώρα στις 18 και 19 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη.

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν οι Χρυσοί Χορηγοί: KLEEMANN, Ελληνικός Χρυσός, ΤΙΤΑΝ, ο Ασημένιος Χορηγός Motor Oil και οι Μεγάλοι Χορηγοί: φυσικό μεταλλικό νερό ΔΙΟΣ και ΔΕΔΔΗΕ, ο Χορηγός Μετακίνησης Avance και ο Επιστημονικός Συνεργάτης Ο3 Out of Ordinary, επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων και επιμόρφωσης LEGO® Education στην Ελλάδα. Τοπικοί υποστηρικτές: ΕΨΑ, MoesHouse, Ergon και οι χορηγοί επικοινωνίας ΕΡΤ Βόλου, Γεγονότα, Εφημερίδα Μαγνησία.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του: https://firstlegoleague.gr/ .

Για περισσότερες πληροφορίες

Τηλέφωνο: +30 2311 286 369

E-mail: [email protected]

Πολυμεσικό υλικό

Εικόνες από προηγούμενα Πρωταθλήματα:

https://www.flickr.com/photos/eduact/51986101369/in/album-72177720297893690/

https://www.flickr.com/photos/eduact/51984806392/in/album-72177720297893690/

https://www.flickr.com/photos/eduact/51911847854/in/album-72177720297041646/