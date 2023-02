Πόσες και πόσες φορές δεν σου έχει συμβεί από την ταχύτητα και τη βιασύνη να πέσει το νεσεσέρ σου στο έδαφος και το highlighter ή η σκιά που είχες μέσα να σπάσει σε κομμάτια; Ρητορική είναι η ερώτηση. Σε όλες έχει συμβεί. Και το αποτέλεσμα;

Επειδή ακριβώς αγαπάμε το κάθε item, το αφήνουμε εκεί να υπάρχει αλλά δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Γιατί, όμως, να κρατάς σε ένα νεσεσέρ ένα προϊόν άχρηστο για εσένα; Όχι, δεν λέω να το πετάξεις, αλλά να το χρησιμοποιήσεις αλλιώς. Στην περίπτωση του highlighter ή μιας shimmer σκιάς, μπορείς να φτιάξεις το τέλειο body lotion με λάμψη. Για ασυναγώνιστα looks με μίνι φόρεμα ή φούστα τις μέρες της Πρωτοχρονιάς.

Τα υλικά που θα χρειαστείς για το δικό σου, χειροποίητο body lotion με λάμψη είναι τα εξής:

Το αγαπημένο σου body lotion

Σπασμένο highlighter ή σκιά με shimmer

Ένα μπουκαλάκι

Ρίξε μέσα στο μπουκάλι αρκετή body lotion και ¼ κουταλάκι shimmer σκιά ή highlighter. Ανακάτεψε καλά με το κουταλάκι και voila… Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λαμπερή κρέμα σώματος που μόλις δημιούργησες.