Ηζέστη είναι ανυπόφορη το καλοκαίρι την ώρα που ο υδράργυρος φτάνει καθημερινά στα ύψη. Η υπερβολική θερμοκρασία κάνει την ζωή μας λίγο πιο δύσκολη αφού μειώνει την παραγωγικότητά μας και χαλάει αισθητά την ποιότητα του ύπνου.

Μπορεί οι περισσότεροι κλειστοί χώροι να διαθέτουν κλιματιστικό τι γίνεται όμως όταν το σπίτι σου δεν έχει air-condition, ούτε καν ανεμιστήρα; Κακά τα ψέματα, η ζωή στην πρωτεύουσα εν μέσω καλοκαιριού απαιτεί κλιματιστικό 24/7 υπάρχουν ωστόσο μερικοί ανορθόδοξοι τρόποι για να δροσιστείς και να μειώσεις την θερμοκρασία στον χώρο σου. Συνέχισε να διαβάζεις για να τους ανακαλύψεις.

1) Κλείσε τις κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας

Ο πιο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσεις την θερμοκρασία στον χώρο σου. Η χρήση σκοτεινών κουρτινών ή κουρτινών συσκότισης θα αποτρέψει την υπερθέρμανση του δωματίου ειδικά τις ώρες που ο ήλιος είναι πιο δυνατός.

2) Άνοιξε τα παράθυρα και τις εσωτερικές πόρτες τη νύχτα

3) Τοποθέτησε πάγο ή δροσερό νερό μπροστά από έναν ανεμιστήρα (εάν έχεις)

Μια άλλη χρήσιμη συμβουλή είναι να βάζεις κρύο νερό ή πάγο μπροστά από τον ανεμιστήρα ενώ είναι αναμμένος. Αυτό θα κάνει τον ανεμιστήρα να φυσήξει το νερό γύρω γύρω κάνοντας έτσι το δωμάτιό σου πιο δροσερό.

4) Βάλε τα σεντόνια σου στο ψυγείο

Ναι, κι όμως!Βάλε τα σεντόνια στο ψυγείο (κατά προτίμηση μεταξωτά και βαμβακερά) για λίγες ώρες ή στην κατάψυξη για μερικά λεπτά. Τοποθέτησέ τα μέσα σε μια πλαστική σακούλα για να μην αποκτήσουν κάποια ανεπιθύμητη μυρωδιά. Στρώσε αργότερα με αυτά το κρεβάτι και ετοιμάσου να εκπλαγείς με το πόσο δροσιά θα νιώθεις για ολόκληρο το βράδυ, από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

5) Κλείσε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείς

Οι συσκευές παράγουν θερμότητα ακόμα και όταν είναι κλειστές. Μείωσε αισθητά την θερμοκρασία σε ολόκληρο το σπίτι βγάζοντας από την πρίζα όλες τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείς. Τέλος, μην κοιμάσαι ποτέ με το κινητό να φορτίζει δίπλα σας.

Πηγή κεντρικής: unsplash.com