Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να υπάρχει κρυφή κάμερα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που μένετε;

Kανείς δεν θα ήθελε οι προσωπικές του στιγμές να βρεθούν στα χέρια του λάθος ανθρώπου. Και χωρίς να υπάρχει πρόθεση να στοχοποιηθούν τα ξενοδοχεία, σαν αυτό να είναι κάτι που συμβαίνει συχνά, ωστόσο καλό θα είναι… να προσέχουμε.

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζονται τρόποι να ελέγξετε κατά πόσο έχουν τοποθετηθεί κάμερες στο δωμάτιο που μένετε.

Μπορείτε να δείτε διάφορα σημεία που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν κρυφές κάμερες, αλλά και ιστορίες από το εξωτερικό που είχαν και ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ολόκληρο κύκλωμα μαγνητοσκόπησης προσωπικών στιγμών πελατών ξενοδοχείων.