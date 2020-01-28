Πως στεγνώνουμε τα μάλλινα ρούχα

Το στέγνωμα των μάλλινων ρούχων είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Μην κρεμάς τα μάλλινα ρούχα ενώ είναι βρεγμένα. Άπλωσε τα οριζοντίως στην απλώστρα για να στεγνώσουν χωρίς να ξεχειλώσουν.
Επιπλέον, απέφυγε την άμεση έκθεση στον ήλιο
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