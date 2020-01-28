Πως στεγνώνουμε τα μάλλινα ρούχα

Stack of woolen clothes on wooden background, closeup

Το στέγνωμα των μάλλινων ρούχων είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Μην κρεμάς τα μάλλινα ρούχα ενώ είναι βρεγμένα. Άπλωσε τα οριζοντίως στην απλώστρα για να στεγνώσουν χωρίς να ξεχειλώσουν.
Επιπλέον, απέφυγε την άμεση έκθεση στον ήλιο

πηγή φωτογραφίας : https://www.google.com/search?q=%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1+%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B1+%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B1&sxsrf=ACYBGNSNa0fjUwtsxyw5WLGQjX-CgNJzQw:1580193849911&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=JCvzfUKimsgOPM%253A%252CzvFepZQnscy0vM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTKLVvg-pcHb3BMQ6hh2GqmrEudXg&sa=X&ved=2ahUKEwjNn-bo2KXnAhXB0aQKHaEcBjEQ9QEwA3oECAoQCw#imgrc=JCvzfUKimsgOPM:

πηγή κειμένου : https://www.facebook.com/flosgreece/posts/1030921010587774

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