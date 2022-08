Μερικά φρούτα έχουν θερμογενετικές ιδιότητες δηλαδή αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος μετά την κατανάλωση τους και προκαλούν την καύση περισσότερων θερμίδων , άλλα έχουν διουρητικές ιδιότητες, ενώ πολλά περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C που βοηθά στην καύση λίπους και στη διάσπαση της κυτταρίτιδας.

Δες λοιπόν πως μπορείς να συνδυάσεις τις διαφορετικές ιδιότητες των φρούτων και των λαχανικών για να φτιάξεις γευστικούς φυσικούς χυμούς, που θα σε βοηθήσουν να αδυνατίσεις:

√ Αγγούρι, μήλο και ginger. To αγγούρι είναι φυσικό διουρητικό, τα μήλα πλούσια σε πηκτίνη που αφαιρεί τις τοξίνες και βοηθά στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και το ginger αυξάνει τη θερμοκρασία του οργανισμού, προκαλώντας την καύση περισσότερων θερμίδων.

√ Καρπούζι με σπανάκι. Το καρπούζι είναι επίσης ισχυρό διουρητικό φρούτο ενώ περιέχει μεγάλη ποσότητα βιταμινών Α και C και αρκετή ποσότητα καλίου. Το σπανάκι βοηθά στην αύξηση του μυϊκού όγκου που με τη σειρά τους συντελεί στην καύση του λίπους, ενώ έχει βιταμίνη C, ασβέστιο και σίδηρο.

√ Καρότο, πορτοκάλι και μαϊντανός. Τα καρότα είναι πλούσια σε βιταμίνες B, C, D, E, K και φολικό οξύ, ενώ σύμφωνα με έρευνες μειώνουν τις λιγούρες για γλυκό. Τα πορτοκάλια πέρα από τη μεγάλη συγκέντρωση βιταμίνης C, έχουν και ικανοποιητική ποσότητα καλίου. Τέλος ο μαϊντανός ενεργοποιεί τις καύσεις και είναι πλούσιος σε βιταμίνες C και Κ, η οποία διευκολύνει την καλύτερη απορρόφηση ασβεστίου και βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς.

√ Πεπόνι και γκρέιπφρουτ. Το γκρέιπφρουτ παρόλο που θεωρείται ένα από τα καλύτερα διαιτητικά φρούτα, είχε πολύ πικρή γεύση με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να μην μπορεί να καταναλωθεί μόνο του. Όταν το αναμείξεις με πεπόνι, πλούσιο σε βιταμίνη C, A και κάλιο τότε έχεις ένα γευστικό και αποτοξινωτικό χυμό για αδυνάτισμα.

