Δείτε πόσο εύκολα θα τοποθετήσετε το διάφανο προστατευτικό στα βιβλία χωρίς τη δημιουργία φυσαλλίδων.

Και ήρθε η στιγμή που η σχολική χρονιά ξεκινά και οι μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες.

Τη Δευτέρα θα γίνει ο αγιασμός και θα διανεμηθούν τα βιβλία μαζί με τις μάσκες (αυτός τουλάχιστον είναι ο προγραμματισμός του υπουργείου).

Για τους περισσότερους γονείς το ντύσιμο των βιβλίων είναι μια κουραστική διαδικασία – αν όχι αγγαρεία – την οποία με ευχαρίστηση θα απέφευγαν αν μπορούσαν.Είναι όμως αναγκαία προκειμένου τα βιβλία να είναι προστατευμένα και να αντέξουν περισσότερο.

Ντύσιμο βιβλίων: επιλογές

Εκτός από το διάφανο πλαστικό, που επιλέγει η πλειοψηφία των παιδιών, υπάρχουν πολλές επιλογές για να ντύσετε τα σχολικά βιβλία.

Μπορείτε για παράδειγμα να προμηθευτείτε αυτοκόλλητα πολύχρωμα,

ή να φτιάξετε προστατευτικές θήκες με ύφασμα.

Στο εμπόριο θα βρείτε επίσης και έτοιμες πλαστικές θήκες στο μέγεθος των βιβλίων τις οποίες τοποθετείτε σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα.

Επίσης, πολλά καταστήματα με σχολικά είδη, αναλαμβάνουν να ντύσουν για εσάς τα σχολικά βιβλία ( οι τιμές ποικίλουν, γι΄αυτό κάντε μια έρευνα αγοράς).

Ωστόσο, αν αποφασίσετε να ντύσετε μόνοι σας τα βιβλία, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δείτε το παρακάτω βίντεο. Θα σας βοηθήσει να μην ταλαιπωρήστε άδικα και να έχετε το αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει εσάς όπως και τα παιδιά σας φυσικά.

πηγή :https://www.mothersblog.gr/free-time/kataskeyes/story/103081/pos-na-ntysete-eykola-ta-sxolika-vivlia-me-diafanes-plastiko-vid?fbclid=IwAR1XL6yyfkrYsfwLrsPDOop_rvCXPRILoSWS41qf_N8Wf2_We2OzNVpCrK8