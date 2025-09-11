Από τη διακριτική αλλά δυναμική Jolie μέχρι την εντυπωσιακή Dunst και τη Χολιγουντιανή Olsen, το φετινό red carpet είχε πολλά fashion moments που ξεχώρισαν με την καλή έννοια.

Το Toronto International Film Festival (TIFF) αποτελεί ένα δίασημο κινηματογραφικό γεγονός της πρώτης γραμμής, αλλά και μία από τις σημαντικότερες πασαρέλες της σεζόν, όπου το στυλ και η λάμψη συναντούν την τέχνη του κινηματογράφου. Και ουκ ολίγες φορές έχουμε δει να συνδέονται αυτά τα 2, με λαμπερά red carpet moments. Στο φετινό κόκκινο χαλί, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις δεν έλειψαν και φυσικά, η Angelina Jolie κατάφερε για άλλη μια φορά να κλέψει την παράσταση με έναν effortless αέρα, ενώ άλλες σταρ όπως οι Kirsten Dunst, Elizabeth Olsen, Mila Kunis, Emily Blunt και Anya Taylor-Joy έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στη βραδιά.

Angelina Jolie

Angelina Jolie attends the premiere of “Couture” during the 2025 Toronto International Film Festival Getty Images North America

Η Jolie έκανε μια σπάνια και όχι τόσο συνηθισμένη εμφάνιση για red carpet, επιλέγοντας μια καφέ καπαρντίνα-φόρεμα από τον οίκο Gabriela Hearst, που συνδύασε με διακριτικά κοσμήματα Cartier, διατηρώντας το ύφος της minimal πολυτέλειας που την χαρακτηρίζει. Ολοκλήρωσε το look με μαύρες γόβες, διάφανο μαύρο καλσόν, και casual μαλλιά που ενίσχυαν τη χαλαρή, ανεπιτήδευτη αύρα της. Ήταν μία εμφάνιση που απέδειξε ότι η δύναμη της Jolie βρίσκεται στην απλότητα και την απόλυτη αυτοπεποίθηση.

Kristen Dunst

Kirsten Dunst (Photo by George Pimentel/Penske Media via Getty Images) Penske Media

Η Kristen Dunst, πάντα με ιδιαίτερο και απρόσμενο στυλ, εμφανίστηκε με ένα μάξι off-shoulder φόρεμα σε απόχρωση μέντας από τον οίκο Valentino, μέρος της τελευταίας συλλογής Resort 2026. Το φόρεμα ξεχωρίζει για το χρώμα του και για τα μπροστινά cut-outs, που προσδίδουν μοντέρνα αίσθηση στο κατά τα άλλα ρομαντικό σχέδιο. Η Dunst κατάφερε να ισορροπήσει μεταξύ ρομαντικής κομψότητας και μοντέρνου glam, κερδίζοντας δικαίως μια θέση στη λίστα με τα καλύτερα looks της βραδιάς.

@maisonvalentino

Elizabeth Olsen

TORONTO, ONTARIO – SEPTEMBER 07: Elizabeth Olsen attends the premiere of “Eternity” (Photo by Robin Marchant/WireImage) WireImage

Με μαύρη παγιέτα από την κορυφή ως τα νύχια, η Olsen ήταν απλώς εκθαμβωτική. Επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με κλειστή λαιμόκοψη από τη συλλογή Emilia Wickstead FW25 RTW, το οποίο συνδύασε με vintage κοσμήματα Saidian. Μια εμφάνιση με έντονη παρουσία και απόλυτο κινηματογραφικό ύφος.

Mila Kunis

Mila Kunis (AP Photo/Chris Pizzello) Invision

Η Mila Kunis εντυπωσίασε με ένα λευκό, κομψό midi φόρεμα, απλό αλλά απόλυτα αρχιτεκτονικό στην εφαρμογή του. Το συνδύασε με wet-look μαλλιά και κλασικές ψηλοτάκουνες μπεζ γόβες, δίνοντας μία πιο τολμηρή για τα δεδομένα της και σύγχρονη διάσταση σε μια κατά τα άλλα minimal εμφάνιση. Η Kunis απέδειξε ότι σημασία έχει να μπορείς να υποστηρίξεις αυτό που φοράς.

Emily Blunt

Emily Blunt (Photo by Michael Loccisano/Getty Images) Getty Images North America

Η πάντα κομψή Emily Blunt επέλεξε ένα look που ξέφυγε από τα συνηθισμένα φορέματα του red carpet. Ένα ψηλόμεσο tailored παντελόνι σε καθαρή γραμμή και ένα μαύρο κορμάκι με ιδιαίτερο κόψιμο, που έδινε μια διακριτική sexy νότα στο look. Ήταν μία εμφάνιση που συνδύασε δυναμισμό και φινέτσα με cool τρόπο.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy (AP Photo/Chris Pizzello) Invision

Η Anya Taylor-Joy, γνωστή για τις fashion-forward εμφανίσεις της, φόρεσε ένα baby blue φόρεμα Christian Dior, με ιδιαίτερο τελείωμα που θύμιζε haute couture δημιουργία. Ολοκλήρωσε το look με λευκές γόβες, παραμένοντας πιστή στην αισθητική της που ισορροπεί ανάμεσα στο vintage το απόλυτα μοντέρνο.

Αν το κόκκινο χαλί του TIFF 2025 ήταν κάποτε μια επίδειξη λάμψης, φέτος δεν τα πήγε άσχημα επιβεβαιώνοντάς το με αρκετή δόση προσωπικότητας και κομψότητας, κάτι που χρειαζόμασταν μετά από τις εμφανίσεις των φετινών MVAς. Από τη διακριτική αλλά δυναμική Jolie μέχρι την εντυπωσιακή Dunst και τη Χολιγουντιανή Olsen.

