Αποφασισμένοι να δώσουν τη μάχη με κάθε τρόπο απέναντι στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι οι Ουκρανοί οι οποίοι εξακολουθούν να δέχονται για τέταρτη ημέρα το σφυροκόπημα της Ρωσίας μετά την εντολή Πούτιν για να ξεκινήσει ο πόλεμος.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης καταγράφουν καθημερινά μοναδικές στιγμές ηρωισμού και αντίστασης από Ουκρανούς πολίτες οι οποίοι δεν διστάζουν να βάλουν μόνο το κορμί τους για να σταματήσουν τη ρωσική προέλαση.

Λίγες ώρες μετά το βίντεο που θύμισε τα όσα συνέβησαν στην πλατεία Τιενανμέν της Κίνας, στη δημοσιότητα ήρθε άλλο ένα βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί ένας πολίτης να προσπαθεί με μόνο «όπλο» το κορμί του να σταματήσει ένα ρωσικό άρμα μάχης.

Στο βίντεο το οποίο καταγράφηκε στην πόλη Μπακμάκ στη βόρεια Ουκρανία φαίνεται ο άνδρας αρχικά να σκαρφαλώνει επάνω στο τανκ σε μια απέλπιδα προσπάθεια να το σταματήσει από το να συνεχίσει την πορεία του.

Στη συνέχεια ο ατρόμητος Ουκρανός προσπαθεί να σταματήσει το τανκ με τα χέρια του με τον Ρώσο χειριστή του άρματος να μην πτοείται από την παρουσία ενός ανθρώπου μπροστά στο άρμα.

Η επόμενη κίνηση του Ουκρανού πολίτη ήταν να γονατίσει μπροστά από το άρμα ελπίζοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες δεν θα προχωρήσουν προς τα εμπρός.

Στη θέα της απέλπιδας προσπάθειας του συμπολίτη τους, οι αυτόπτες μάρτυρες της ηρωικής κίνησής του, τελικά τον απομακρύνουν από τον δρόμο για να αποφευχθούν τα χειρότερα με τα ρωσικά τανκς να συνεχίσουν τελικά την πορεία τους.