Από τη Δάφνη Μυρόβαλη (www.wearcuckoo.gr)

Κατά την διάρκεια αναζήτησης μας για τα σωστά παγούρια και φαγητοδοχεία για τη σχολική περίοδο, θα ήθελα να σας αναφέρω τα 10 σημεία για τη σωστότερη επιλογή τους από τους γονείς.

Ποιο είναι το κατάλληλο παγούρι νερού για το σχολείο;

Το παγούρι χρειάζεται να είναι πλαστικό BΡΑ free από υλικό EASTMAN Tritan. Το ΒΡΑ σημαίνει Bisphenol A, δηλαδή μία χημική οργανική ένωση που χρησιμοποιείται ως πρόσθετο για την παραγωγή πλαστικών. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η χημική ένωση BPA, εισχωρεί στα τρόφιμα, στο νερό και δυστυχώς στον ανθρώπινο οργανισμό. Το παιδί θα πρέπει είναι προστατευμένο από την κατάποση αυτής της ουσίας, για αυτό χρειάζεται επάνω στο παγούρι να αναγράφεται η πιστοποίηση ΒΡΑ free.

Επίσης, να είναι leak proof δηλαδή να κλείνει αεροστεγώς. Είναι σημαντικό γιατί τα παιδιά δεν έχουν αίσθηση πως τοποθετούν το παγούρι μέσα στη τσάντα. Πως καταλαβαίνουμε πως κλείνει αεροστεγώς; Όταν στο παγούρι διαθέτει λάστιχο ανάμεσα στο καπάκι και στο σώμα του παγουριού. Άλλο ένα σημαντικό σημείο, είναι να διαθέτει ιμάντα για να μπορεί το παιδί να το κουβαλάει στο διάλειμμα εύκολα και τα χεράκια του να είναι απελευθερωμένα. Last but not least, το σχέδιο και τα ml. Όσο είναι μικρό το παιδί καλό είναι να χρησιμοποιεί παγουρίνι με καλαμάκι και μέχρι 350ml γιατί όταν γεμίζει με νερό βαραίνει και είναι δύσκολο τόσο για να πιεί από το στόμιο όσο και να το κουβαλάει συνέχεια μαζί του. Αφήστε το να διαλέξει ένα σχέδιο που θα αγαπήσει για να χαίρεται να το κουβαλάει κάθε μέρα μαζί του.

Ποιο είναι το κατάλληλο δοχείο για φαγητό στο σχολείο;

Άλλο ένα προϊόν απαραίτητο για τη σχολική τσάντα που οι γονείς σπαταλούν αρκετό χρόνο να βρουν το κατάλληλο είναι τα φαγητοδοχεία. Τι σημαίνει, όμως, κατάλληλο;

Όπως και το παγούρι έτσι και το πλαστικό φαγητοδοχείο χρειάζεται να είναι με πιστοποίηση ΒΡΑ free από υλικό EASTMAN Tritan. Επίσης, το καπάκι θα πρέπει να κλείνει αεροστεγώς για να αποφεύγεται τυχόν απώλεια φαγητού στη τσάντα. Nα έχει ικανοποιητικούς χώρους για να μπορεί να χωράει το φαγητό, σαλάτα και ίσως ένα φρούτο. Iδανικά θα ήταν να έχει στρογγυλεμένες άκρες για να χωράει σε όλες τις ισοθερμικές τσάντες, να πλένεται σωστά και να μην κρατάει μυρωδιές.

Ισοθερμικές τσάντες φαγητού

Οι ισοθερμικές τσάντες φαγητού είναι σωτήριες για τις πρώτες τάξεις του σχολείου. Έχουν χώρο για το φαγητοδοχείο, για εξτρα σνακ, για μαχαιροπίρουνο και για μια μικρή πετσετούλα.

Μην ξεχνάτε όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιτρέπεται να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για να απολυμαίνονται σωστά.

Καλή σχολική χρονιά με υγεία, χαμόγελα και καλή πρόοδο για όλα τα παιδιά.

πηγή :https://www.shape.gr/egkimosini/mama-paidi/poio-einai-to-katallilo-docheio-gia-fagito-sto-scholeio-ti-prodiagrafes-prepei-na-echei-to-pagouri-gia-to-nero/?fbclid=IwAR2hdoVf8Pp33V0dgbts4AaVtXgxLbxOIDDJt25_Fiybva72drZIQSsKIPw