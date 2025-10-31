Ποιες τοξικές φράσεις πρέπει να αποφεύγετε να λέτε στο παιδί σας, αν θέλετε να σας ακούει

Η ανατροφή των παιδιών είναι μια βαθιά προσωπική υπόθεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μάθουμε από τις συμβουλές των ειδικών. Σύμφωνα με την παιδοψυχολόγο Reem Raouda, υπάρχουν ορισμένες φράσεις που οι γονείς καλό θα ήταν να αποφεύγουν, αν θέλουν τα παιδιά τους να συνεργάζονται χωρίς φωνές και εντάσεις.

Το «γιατί το λέω εγώ» δεν βοηθά

Μια από τις πιο συνηθισμένες φράσεις που ακούμε εδώ και δεκαετίες είναι το «γιατί το λέω εγώ». Όπως εξηγεί η Raouda, αυτή η φράση κλείνει κάθε δίαυλο επικοινωνίας και διδάσκει στο παιδί την τυφλή υπακοή , χωρίς να καλλιεργεί την κατανόηση ή τον σεβασμό.

Αντί γι’ αυτό, προτείνει να πείτε: «Ξέρω ότι δεν σου αρέσει αυτή η απόφαση. Θα σου εξηγήσω και μετά θα προχωρήσουμε.» Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί νιώθει ότι ακούγεται και μαθαίνει να σέβεται τη δομημένη και ήρεμη ηγεσία του γονιού.

Απειλές και τιμωρίες; Υπάρχει καλύτερος τρόπος

Άλλη συνήθης φράση είναι οι απειλές του τύπου: «Αν δεν με ακούσεις, θα χάσεις [προνόμιο].» Αντί για τιμωρίες που δυναμιτίζουν τη σχέση με το παιδί, η Raouda προτείνει να πείτε: «Όταν είσαι έτοιμος να κάνεις [συγκεκριμένη συμπεριφορά], τότε μπορούμε να κάνουμε [επιθυμητή δραστηριότητα].»

Με αυτή τη φράση το παιδί καταλαβαίνει ότι το όριο παραμένει σταθερό, αλλά έχει εκείνο τον έλεγχο για το πότε θα συνεργαστεί. Έτσι αποφεύγεται η μάχη εξουσίας και καλλιεργείται η υπευθυνότητα.

Μην ακυρώνετε τα συναισθήματα του παιδιού

Το «Σταμάτα, καλά είσαι» είναι μια φράση που μπορεί άθελά μας να πληγώσει το παιδί. Σύμφωνα με την Raouda, τέτοιες φράσεις κάνουν το παιδί να νιώθει ότι τα συναισθήματά του είναι λανθασμένα ή υπερβολικά, οδηγώντας στη συναισθηματική αποσύνδεση . Και τα παιδιά που νιώθουν αποσυνδεδεμένα δύσκολα συνεργάζονται.

Όταν το παιδί νιώθει ότι το ακούμε πραγματικά, ηρεμεί πιο γρήγορα και μας εμπιστεύεται περισσότερο.

Προσοχή στο «ego parenting»

Τέλος, οι ειδικοί προειδοποιούν για μια παγίδα που ονομάζεται «γονεϊκότητα του εγώ». Αυτό συμβαίνει όταν οι γονείς καθοδηγούν τα παιδιά με στόχο να νιώσουν οι ίδιοι σωστοί ή ισχυροί, αντί να στηρίξουν την ανάπτυξη του παιδιού .

Φράσεις όπως «γιατί είμαι μεγαλύτερος» ή το να πιέζουμε το παιδί σε δραστηριότητες που δεν θέλει μόνο και μόνο για την εικόνα, μπορεί να το κάνουν να νιώσει ότι η αγάπη είναι υπό όρους. Αυτό οδηγεί σε άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και φόβο αποτυχίας.

Η ουσία είναι ότι η γονεϊκότητα βασίζεται στη σύνδεση και τον σεβασμό. Λίγη προσοχή στις λέξεις μας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά!

