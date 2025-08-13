Η παρατεταμένη έκθεση των χειλιών στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει φωτογήρανση, σκασίματα, αλλά και πιο σοβαρές δερματικές βλάβες.

Σώμα, πρόσωπο, μαλλιά… Όλες φροντίζουμε να τα έχουμε προστατευμένα με τα κατάλληλα αντηλιακά προϊόντα πριν βγούμε στον ήλιο. Έχεις αντηλιακό προσώπου, λάδι με SPF για το σώμα, σπρέι για τα μαλλιά. Τα χείλη σου όμως; Τα προσέχεις όσο τους αξίζει;

Ίσως δεν το έχεις σκεφτεί, αλλά τα χείλη είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του προσώπου. Το δέρμα εκεί είναι πολύ πιο λεπτό, χωρίς σμηγματογόνους αδένες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να προστατευτούν ή να ενυδατωθούν από μόνα τους.

Κι όταν μπουν στο combo ήλιος + αλάτι + αέρας;

Το αποτέλεσμα είναι ένα… Οι κοκκινίλες, το ξεφλούδισμα και το τσούξιμο είναι αναπόφευκτα. Και δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης. Η παρατεταμένη έκθεση των χειλιών στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει φωτογήρανση, σκασίματα, αλλά και πιο σοβαρές δερματικές βλάβες, όπως και σε κάθε άλλο σημείο του σώματος.

Η λύση; Ένα καλό lip balm με SPF. Το lip balm με SPF ενυδατώνει, προστατεύει και κάνει τα χείλη σου να δείχνουν ζουμερά και υγιή, ακόμα κι όταν ψήνεσαι κάτω από τον ήλιο.

Βάλε το στην τσάντα παραλίας -και στο νεσεσέρ της καθημερινότητας σου!- και δεν θα το μετανιώσεις. Άλλωστε, ποιος είπε ότι η προστασία δεν μπορεί να είναι και… λαμπερή; Μην φεύγει! Παρακάτω, έχω συγκεντρώσει τα αγαπημένα μου lip balms με SPF για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει.

KORRES, LIP BALM YOGHURT SPF20 ENTATIKH ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ

AVENE, LIP BALM ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ STICK ΧΕΙΛΙΩΝ ΜΕ SPF50

KIKO MILANO, SUN PROTECTION LIP BALM SPF50

COLORESCIENCE, SUNFORGETTABLE TOTAL PROTECTION COLOR BALM SPF50 BERRY

FREZYDERM, LIP BALM 3 IN 1 ACTIVE SUN SCREEN SPF50+

CAUDALIE, VINOSUN PROTECT HIGH PROTECTION INVISIBLE STICK SPF50 FACE, LIP, NECK

