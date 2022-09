Ο μοναχικός ορειβάτης που ειναι παγκοσμίως γνωστός ως «Γάλλος Spiderman» ανέβηκε σε έναν ουρανοξύστη 48 ορόφων στο Παρίσι, εκπληρώνοντας έναν στόχο που είχε θέσει για τον εαυτό του μόλις θα έφτανε τα 60 του.

Ο Aλέν Ρομπέρ έχει σκαρφαλώσει σε πολλά από τα ψηλότερα κτήρια του κόσμου, συχνά χωρίς άδεια. Ντυμένος στα κόκκινα το Σάββατο σήκωσε τα χέρια του ψηλά καθώς έφτασε στην κορυφή του κτιρίου Tour Total ύψους 187 μέτρων, το οποίο δεσπόζει πάνω από την επιχειρηματική περιοχή La Defense της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Θέλω να στείλω στους ανθρώπους το μήνυμα ότι το να είσαι 60 δε σημαίνει τίποτα. Μπορείς ακόμα να κάνεις αθλητισμό, να είσαι δραστήριος, να κάνεις υπέροχα πράγματα», είπε ο Ρομπέρ που είχε γενέθλια τον περασμένο μήνα.

«Υποσχέθηκα στον εαυτό μου πριν από αρκετά χρόνια ότι όταν έφτανα τα 60, θα ανέβαινα ξανά σε αυτόν τον πύργο γιατί τα 60 συμβολίζουν την ηλικία συνταξιοδότησης στη Γαλλία και σκέφτηκα ότι θα ήταν μια ωραία πινελιά».

Ο Ρομπέρ, ο οποίος ήθελε επίσης να χρησιμοποιήσει την ανάβαση για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το κλίμα, είχε ήδη ανέβει στον πύργο Tour Total σε πολλές περιπτώσεις. Άρχισε την αναρρίχηση το 1975 στους γκρεμούς κοντά στην πατρίδα του, τη Βαλάνς, στη νότια Γαλλία. Ασχολήθηκε με την σόλο αναρρίχηση το 1977 και γρήγορα έγινε κορυφαίος ορειβάτης.