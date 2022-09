Ο Αντάνι είναι ο πρώτος Ασιάτης που κατατάσσεται τόσο ψηλά στη λίστα του Bloomberg, στην οποία κυριαρχούν εδώ και καιρό οι λευκοί δισεκατομμυριούχοι. Ο Τζεφ Μπέζος έπεσε στην τρίτη θέση στον αγώνα των Κροίσων για πλούτη.

Ο ιδρυτής της Amazon είναι πλέον ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αφού ο Ινδός μεγιστάνας των επιχειρήσεων Γκαουτάμ Αντάνι τον ξεπέρασε στον τελευταίο δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.