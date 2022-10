Η ομάδα σύγχρονου χορού Α Priori Dance Co. προτείνει μια περιπατητική, παραστατική δράση σύγχρονου χορού με συμμετοχικά στοιχεία στο φυσικό τοπίο της Μηλιάς Μετσόβου, τον Οκτώβριο 2022.

Η χορογράφος της ομαδας Α priori Dance Cο. Ελεονώρα Ηλία φέρνει κοντά μια ομάδα καλλιτεχνών, η οποία εκφράζει την κοινή πεποίθηση της ανάπτυξης καλλιτεχνικού έργου στο φυσικό τοπίο των περιφερειών μας και της προσβασιμότητας του σύγχρονου χορού σε ευρύτερο κοινό στη χώρα.

Για τους λόγους αυτούς, επιλέγει να δραστηριοποιηθεί καλλιτεχνικά σε περιβαλλοντικά οικοσυστήματα.

Οι καλλιτέχνες Ελεονώρα Ηλία, Σόνια Ντόβα, Δημήτρης Καραγεώργος, προερχόμενοι από τα πεδία του χορού και της μουσικής αντίστοιχα και αξιοποιώντας τη φυσική, εικαστική σκηνογραφια του τοπίου πειραματίζονται και συμπλέκουν στη δημιουργία μιας διευρυμένης χορογραφικής σύνθεσης, προσπαθώντας να κατανοήσουν τον χώρο με ευαισθησία και να επανα-διατυπώσουν τη σχέση τους με τη φύση, εφαρμόζοντας πολυεπίπεδα την έννοια της φροντίδας.

Η παραστατική δράση αξιοποιεί τα φυσικά στοιχεία του τόπου της Μηλιάς, ώστε η σύμπραξη 3 πεδίων σύγχρονης τέχνης – του χορού, των εικαστικών και της μουσικής- να ‘μεταμορφώσει’ το χώρο και να δημιουργήσει μια εναλλακτική σκηνή σύγχρονου χορού σε σημεία του δημόσιου χώρου της κοινότητας, μέσω μιας χαρτογραφημένης διαδρομής.

Επεισόδια χορού θα διαμορφώσουν οπτικοακουστικές και ‘απτικές’ εικόνες επιτρέποντας σε κάθε θεατή να συνδεθεί με την παράστασή μας μέσα από τις αισθήσεις του και να συν-διαμορφώσει το τελικό παραστατικό αποτέλεσμα της δράσης.

Ημερομηνίες: 28, 29 και 30 Οκτωβρίου 2022

Ώρα ‘Έναρξης: 12.00 μ.μ

Σημείο Συνάντησης και Έναρξης Δράσης: Βρύση Εκκλησίας Χωριού

Σημείωμα Ομάδας Καλλιτεχνών

Τα σώματά, η γη, ο αέρας, το νερό, τα πουλιά, τα ξύλα, οι καρποί τη φύσης θα αποτελέσουν τα καλλιτεχνικά ‘εργαλεία’ μας για να δημιουργήσουμε μια βιωματική παραστατική εμπειρία για το κοινό της δράσης. Μια ‘περιπλάνηση’ σε οικεία μέρη του χωριού ιδωμένα υπό το πρίσμα της φαντασίας και (επαν)ανακαλυπτόμενα μέσα από τη διά-δραση τους με τη σύγχρονη τέχνη .

Σας περιμένουμε!!

** λόγω περιορισμένου αριθμού θεατών σε κάθε περιπατητική δράση παρακαλείστε να κάνετε κράτηση θέσεων, είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση [email protected], είτε τηλεφωνικά στο 6976453246, ενημερώνοντας μας για την ημερομηνία επιλογής σας

Συντελεστές

Ιδέα /Χορογραφία/Χορός: Ελεονώρα Ηλία, Σόνια Ντόβα

Μουσική σύνθεση/Ηχοτοπία: Δημήτρης Καραγεώργος

Καλλιτεχνική Σύμβουλος: Μαριέλα Νέστορα

Φωτογραφίες πρόβας/ αφίσας: Μαριλένα Γκόνη

Βιντεοσκοπηση/ Φωτογραφίες παραστάσεων: Κωστής Εμμανουηλίδης

Παραγωγή: A Priori Dance Co.

Η εκδήλωση Beyond the Urban: Performing Ecosystems πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (εκδηλώσεις χορού 2022).

Υπό την αιγίδα και σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων.

