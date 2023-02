Ο Μούσα Χασάγια Κασέρα έχει τόσο πολλά παιδιά που δεν μπορεί να θυμηθεί τα ονόματα των περισσότερων. Ο χωρικός από την Ουγκάντα αγωνίζεται για να φροντίσει την πολυμελή οικογένειά του, η οποία όπως λέει περιλαμβάνει 12 συζύγους, 102 παιδιά και 578 εγγόνια και πλέον αισθάνεται ότι «φτάνει πια».

«Στην αρχή ήταν ένα αστείο…αλλά τώρα έχει προκαλέσει προβλήματα», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο 68χρονος από το χωριό του, το Μπουγκίσα της Μπουταλέτζα, μιας απομακρυσμένης επαρχιακής περιοχής της Ουγκάντα. «Με την υγεία μου να φθίνει και μόλις 8 στρέμματα γης για μια τόσο τεράστια οικογένεια, δύο από τις συζύγους μου έφυγαν γιατί δεν μπορούσα να τους προσφέρω τα βασικά όπως τροφή, εκπαίδευση, ρουχισμό», λέει.