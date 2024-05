Είναι 1974 και η Diane von Furstenberg αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να καινοτομήσει. Και τι σημαίνει καινοτομία στην περίπτωσή της; Το πιο διάσημο φόρεμα ίσως όλων των εποχών που αγγίζει τα όρια του ιστορικού. Το wrap dress ή αλλιώς κρουαζέ ήταν μία εφεύρεση της κορυφαίας designer που καθώς είχε τότε ήδη ξεκινήσει δυναμικά την παγκόσμια καριέρα της, και ήθελε να βρει ένα φόρεμα που να ταιριάζει σε όλες τις γυναίκες, σε κάθε σωματότυπο, σε όλα τα sizes.

Το wrap dress βασίζεται σε ένα πολύ απλό και βασικό πατρόν, που έχει έναν δικό του μοναδικό τρόπο να αγκαλιάζει το γυναικείο σώμα. Με ανοιχτό ντεκολτέ και μέση που σφίγγει και δένει στο πλάι, φθάνει λίγο κάτω από το γόνταο στην κλασική εκδοχή του και συνήθως έχει ένα εντυπωσιακό all over print. Φυσικά και μέχρι σήμερα έχουν αποδοθεί στην Diane von Furstenberg τα εύσημα που της αξίζουν, αναγνωρίζοντάς της ως μία σχεδιάστρια που απελευθέρωσε το γυναικείο σώμα σε μια εποχή που τα στερεότυπα της γυναικείας σιλουέτας είχαν λάβει τη μορφή κανόνα.

Ένα από τα πρώτα wrap dresses δια χειρός Diane von Furstenberg, AP IMAGES

Σήμερα το wrap dress ή κρουαζέ είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πατρόν γυναικείου φορέματος που μπορείς να δοκιμάσεις, αν δεν έχεις ήδη ένα item σε αυτό το shape στη συλλογή σου. Με μακρύ ή κοντό μανίκι, σε mini, midi ή και maxi μήκος είναι πάντα μία επιλογή που μπορεί να σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στη θηλυκή σου φύση και να κάνει τα ανοιξιάτικα looks σου εντυπωσιακά, χωρίς στην πραγματικότητα να χρειαστεί να κάνεις κάτι παραπάνω.

Για την άνοιξη του 2024 όλοι οι αγαπημένοι μας οίκοι και brands έφεραν και πάλι το wrap dress στο προσκήνιο, μιας και φέτος γιορτάζουμε 50 χρόνια από τη δημιουργία του πρώτου κρουαζέ φορέματος.

Το αγαπημένο φόρεμα των Γαλλίδων θα γίνει και το δικό σου go to φόρεμα τον Μάιο και εμείς έχουμε δημιουργήσει την καλύτερη wish list για να αποκτήσεις ένα item επένδυση που θα φοράς στο repeat.

