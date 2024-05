Το βάψιμο σε ένα φθαρμένο οικιακό αντικείμενο ή ένα παλιό έπιπλο είναι ο καλύτερος τρόπος για να του δώσεις μια νέα εικόνα και να αναβαθμίσεις αισθητά τη διακόσμηση του χώρου, χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Παλιά τραπεζάκια, κορνίζες, καθρέπτες και βάζα μπορούν να δείξουν σαν καινούρια με λίγη μπογιά που θα αγοράσεις από το χρωματοπωλείο της γειτονιάς.

Αυτό που αρκετές από εμάς αγνοούν είναι πως δεν είναι όλες οι επιφάνειες και τα υλικά κατάλληλα για DIY βάψιμο, ειδικά τα items με κακό φινίρισμα ή ζημιές που δεν επισκευάζονται. Κατσαρόλες, ξύλινα πατώματα, ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μερικά από όσα δεν πρέπει να δοκιμάσεις να βάψεις στο σπίτι.

1) Πλακάκια

Μπορεί να σκέφτηκες πως βάφοντας τα πλακάκια σου θα αλλάξουν ριζικά όμως δεν συνίσταται να τους αλλάζεις χρώμα. Η συνεχής έκθεσή τους σε νερό, θερμότητα και προϊόντα καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει θρυμματισμό, ξεφλούδισμα ή αποχρωματισμό της νέας απόχρωσης.

2) Σκεύη κουζίνας

Καλό θα ήταν να μην επιχειρήσεις να βάψεις πιάτα, μπολ, κατσαρόλες ή άλλα σκεύη. Τα χρώματα περιέχουν χημικές ουσίες που μπορεί να μεταφερθούν στο φαγητό ή στο ποτό σου με σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.

3) Ξύλινα δάπεδα

Η βελτίωση της εμφάνισης των ξύλινων δαπέδων απαιτεί πολλά περισσότερα από μια απλή στρώση βαφής. Πρόκειται για μια εργασία με πολλά βήματα όπως τρίψιμο, γέμισμα ρωγμών και άλλες τεχνικές διεργασίες που μόνο ένας ειδικός μπορεί να αναλάβει επιτυχώς.

4) Ηλεκτρικές συσκευές

Το βάψιμο ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, φούρνοι, σόμπες και πλυντήρια ρούχων) είναι ανώφελο. Αυτά τα αντικείμενα φθείρονται καθημερινά και επιπλέον τα περισσότερα χρώματα δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα. Η βαφή μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή ή να διαβρώσει τμήματά της.

5) Μεντεσέδες και πόμολα πόρτας

Καλό είναι να μη βάψεις μεντεσέδες και πόμολα πόρτας. Το προστιθέμενο στρώμα επίστρωσης μπορεί να εμποδίσει τη λειτουργικότητα του υλικού και να το κάνει να κολλήσει. Επιπλέον οι πόρτες μπορεί να μην κλείνουν σωστά όταν το χρώμα στεγνώσει.

6) Δερμάτινα και υφασμάτινα έπιπλα

Όσον αφορά τα έπιπλα, το βάψιμό τους μπορεί να καταστρέψει την υφή και την ευελιξία του υλικού. Το ύφασμα και το δέρμα απαιτούν επίσης ειδικούς τύπους βαφής που προσκολλώνται στην επιφάνεια.

7) Σκεύη μαγειρικής

Το χρώμα μπορεί να γίνει τοξικό όταν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, απελευθερώνοντας επιβλαβείς αναθυμιάσεις που θα μπορούσαν να μολύνουν τα τρόφιμα.