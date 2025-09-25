Όχι, το παιδί σου δεν είναι κακομαθημένο – απλώς δυσκολεύεται στην προσαρμογή

Ως εκπαιδευτικός, βλέπω καθημερινά παιδιά που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις αλλαγές της σχολικής ζωής . Κάθε μέρα, μικρά προσωπάκια γεμάτα συναισθήματα, αγωνία ή αμηχανία έρχονται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις. Κάποια παιδιά κλαίνε όταν αποχωρίζονται τους γονείς τους, άλλα δείχνουν θυμό ή αδιαφορία. Είναι φυσιολογικό και μέρος της ανάπτυξής τους.

Η προσαρμογή δεν είναι κάτι που συμβαίνει ξαφνικά· είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, κατανόηση και υπομονή. Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό και τον δικό του τρόπο να αντιμετωπίσει τις αλλαγές. Εμείς, ως ενήλικες και εκπαιδευτικοί, καλούμαστε να παρατηρούμε, να ακούσουμε και να στηρίξουμε αυτά τα μικρά βήματα προς την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση.

Στο σχολείο, βλέπω καθημερινά στιγμές που μας θυμίζουν ότι πίσω από κάθε αντίδραση υπάρχει ένα παιδί που χρειάζεται να νιώσει ασφαλές και κατανοητό. Η εμπειρία αυτή με κάνει να εκτιμώ ακόμη περισσότερο τη σημασία της ενσυναίσθησης και της υποστήριξης.

Είναι τα σημερινά παιδιά πιο κακομαθημένα ή απλώς υπερ-προστατευμένα;

Αν θέλετε να δείτε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα συναισθήματα και να κατανοήσουμε καλύτερα τα παιδιά μας, σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε το βίντεο reel που ετοίμασα. Θα σας δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα και θα ανοίξει νέους δρόμους στην κατανόηση της σχολικής προσαρμογής.

πηγή :https://www.mothersblog.gr/blogs/silia-in-school-land/story/158264/oxi-to-paidi-sou-den-einai-kakomathimeno-aplos-dyskoleyetai-stin-prosarmogi