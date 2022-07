Ένα από τα βασικά #goals του καλοκαιριού είναι το μαύρισμα. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι περισσότερες από τα μέσα της άνοιξης ξεκινάμε να χρησιμοποιούμε δειλά-δειλά το self tan, κάνουμε ηλιοθεραπεία στην παραλία τις μέρες με πολύ ήλιο και «παλεύουμε» για ένα ονειρεμένο σοκολατί χρώμα στην επιδερμίδα μας.

Και φτάνει, λοιπόν, η στιγμή που έχουμε πάρει χρωματάκι και φοράμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση τα καλοκαιρινά outfits μας. Θέλουμε, όμως, να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο αυτό το μαύρισμα που μετά από προσπάθεια καταφέραμε. Πώς γίνεται αυτό; Με συγκεκριμένες αποχρώσεις στα βερνίκια νυχιών, φυσικά!

Λευκό (κλασικό κι αγαπημένο)

Στην ουσία, με το λευκό πετυχαίνεις την τέλεια αντίθεση, οπότε η μαυρισμένη επιδερμίδα σου φαίνεται ακόμα πιο μαυρισμένη.

Γαλάζιο

Το γαλάζιο κολακεύει όλους τους τόνους επιδερμίδας. Αν, όμως, έχεις πάρει χρωματάκι θα κάνει το δέρμα σου να δείχνει πιο sunkissed από ποτέ.

Nude – μπεζ

Μιλάμε για μια κάπως πιο ανοιχτή απόχρωση από τη σοκολατένια που έχει αποκτήσει η επιδερμίδα σου. Εκ πρώτης όψεως, μπορεί να σου φαίνεται ότι το μαύρισμά σου και αυτή η απόχρωση βερνικιού ανήκουν στην ίδια οικογένεια, όμως στην πραγματικότητα είναι αρκετά μακριά κι έτσι δημιουργούν μια πολύ ωραία αντίθεση.

Κίτρινο

Είτε επιλέξεις την pastel, είτε τη φωτεινή εκδοχή του, το κίτρινο θα αναδείξει όσο δεν φαντάζεσαι το μαύρισμά σου.

Πορτοκαλί

Το πορτοκαλί είναι ένα από τα πιο hot color trends του καλοκαιριού και αναδεικνύει μοναδικά το μαύρισμα. Δεν γίνεται, λοιπόν, να το παραλείψεις στα καλοκαιρινά nail art σου.