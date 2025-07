Το μαύρο ήταν πάντα η ασφαλής, κομψή επιλογή – all time classic, ιδιαίτερα στα φορέματα. Ισχύουν όλα αυτά για το μαύρο ακόμα φυσικά, όμως αυτό το καλοκαίρι, η μόδα κάνει μια ανατροπή: το καφέ παίρνει τη θέση του ως το νέο αγαπημένο των σχεδιαστών και των fashionistas. Από σοκολατί έως καραμελέ, οι αποχρώσεις του καφέ κατακτούν τις βιτρίνες, τις πασαρέλες και τους δρόμους, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα έχει και ένα χρώμα αντικαταστάτη.

Ήδη το καφέ κερδίζει έδαφος από την προηγούμενη σεζόν, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Ζεστό και φυσικό, αυτό το χρώμα αποπνέει μια γήινη κομψότητα και δένει τέλεια με το κρύο του χειμώνα ΑΛΛΆ και με καλοκαιρινό φως και τις sunkissed επιδερμίδες.

Ένα ακόμη bonus είναι ότι είναι ιδανικό για πρωί και βράδυ: Ένα καφέ φόρεμα φοριέται εύκολα με flat πέδιλα στην παραλία, αλλά και με χρυσά κοσμήματα και πέδιλα για ένα βραδινό look. Όπως και να έχει, όποια ώρα και να το επιλέξεις ταιριάζει και δημιουργεί μια πιο “καλοκαιρινή” αύρα και boho αισθητική, για πιο χαλαρές εμφανίσεις.

Οι midi, σατέν φούστες είναι το κομμάτι – πασπαρτού που μπορεί να απογειώσει εύκολα το look σου

Brown is the new black

Είναι μοντέρνο αλλά διακριτικό, είναι πιο απαλό από το μαύρο και λιγότερο “βαρύ”, χωρίς να χάνει το στυλ και την αίσθηση πολυτέλειας.

Σου ετοιμάσαμε έναν οδηγό αγοράς με 7 στυλ φορεμάτων και καφέ αποχρώσεων για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει απόλυτα στο στυλ και την προσωπικότητα σου και μπορείς να τα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ με το αντίστοιχο styling.

MANGO

Max Mara

Elizabeth Lagre

H&M

Marks & Spencer

COS

H&M

Το καλοκαίρι του 2025 αλλάζει τους χρωματικούς κανόνες. Το καφέ είναι το νέο μαύρο – και το κάνει με άποψη, θηλυκότητα και στυλ. Αν θες να ξεχωρίσεις χωρίς να φωνάζεις, ένα καφέ φόρεμα είναι η πιο κομψή (και απρόσμενη) επιλογή της σεζόν.

