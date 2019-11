Ο τρόπος με τον οποίο η Ελισάβετ καθαρίζει τα κοσμήματά της θα σε κάνει να τη λατρέψεις

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε το Crown και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι (ήταν μάλλον) το Στέμμα για εκείνη την εποχή. Οι ευθύνες ήταν πολλές, όμως η Ελισάβετ ζούσε –και ζει- αναμφίβολα μια πολύ καλή και πλούσια σε παροχές ζωή. Η βασιλική οικογένεια προσπαθεί να μη μας δείχνει τα πλούτη της, αλλά και τα αβαντάζ που έχει, όμως η ενδυματολόγος της Ελισάβετ, έκανε μια αποκάλυψη που μας «τρέλανε».

Η Angela Kelly στο βιβλίο της The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe, αποκαλύπτει πως μέσα στα καθήκοντά της ήταν τα κοσμήματα της βασίλισσας –συμπεριλαμβανομένων και τις τιάρες- να γυαλίζουν από χιλιόμετρα και να μην υπάρχει ούτε μια δαχτυλιά.

Οκ θα πεις, και ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό; Και θα σου απαντήσουμε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απλά το αλλόκοτο και αντισυμβατικό είναι ο τρόπος με τον οποίο επέλεγε να τα γυαλίζει. Ποιος ήταν αυτός; Μα φυσικά το gin. Όχι δεν ήταν αλκοολική, απλά σύμφωνα με τα λεγόμενά της λίγο gin και νερό δίνουν στα διαμάντια έξτρα λάμψη. «Απλά μην το πείτε στον κοσμηματοπώλη», συμπληρώνει η Kelly.

Τρελό έτσι;

