Ο Joey Chestnut, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την κυριαρχία του, κατακτώντας τον 16ο τίτλο του στον ετήσιο διαγωνισμό ανδρικής κατανάλωσης χοτ ντογκ Nathan’s Famous στις 4 Ιουλίου. Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε μια τεράστια καθυστέρηση λόγω βροχής, ο Chestnut παρέμεινε ατάραχος και αναδείχθηκε νικητής στην εμβληματική εκδήλωση του Coney Island.

Αρχικά, ο διαγωνισμός των ανδρών είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει το μεσημέρι, αλλά αντιμετώπισε αναβολή λόγω καταρρακτώδους βροχής και καταιγίδων. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τους παρευρισκόμενους να αναζητούν καταφύγιο κάτω από ομπρέλες και αυτοσχέδια καλύμματα εν μέσω της νεροποντής. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες τελικά καθάρισαν αρκετά ώστε ο διαγωνισμός να ξεκινήσει στις 2 μ.μ., δίνοντας την ευκαιρία στον Chestnut να επιδείξει την απίστευτη διατροφική του δεινότητα.

Σε μια εξαντλητική 10λεπτη μάχη, ο Joey Chestnut καταβρόχθισε 62 χοτ ντογκ, ξεπερνώντας τους αντιπάλους του και εξασφαλίζοντας το 16ο πρωτάθλημά του στον περίφημο διαγωνισμό κατανάλωσης χοτ ντογκ. Η νίκη του 39χρονου διαγωνιζόμενου σήμαινε επίσης ότι θα διεκδικούσε και πάλι την πολυπόθητη ζώνη μουστάρδας, ένα βραβείο που απονέμεται στον νικητή.

Η Nathan’s Famous, σε ένα πρόσφατο tweet, τόνισε το αξιοσημείωτο κατόρθωμα του Chestnut να καταναλώσει πάνω από 1.150 χοτ ντογκ στον διαγωνισμό από την έναρξή του το 2004. Χρόνο με το χρόνο, συνεχίζει να γοητεύει το κοινό με τις εκπληκτικές διατροφικές του ικανότητες, εδραιώνοντας την ιδιότητά του ως πραγματικού θρύλου στον κόσμο του διαγωνιστικού φαγητού.

