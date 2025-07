Ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος, το Zagori Mountain Running, επιστρέφει στις 18, 19 και 20 Ιουλίου, ανανεωμένος, με νέες προκλήσεις και ολοκαίνουργιες διαδρομές. Με συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό η δημοφιλής πλέον διοργάνωση έχει κερδίσει μία ξεχωριστή θέση τόσο στους δρομείς όσο και σε όλους όσοι επιλέγουν ένα ξεχωριστό τριήμερο στη φύση. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η αγωνιστική ποικιλία, το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον με τον ποταμό Βοϊδομάτη, το φαράγγι του Βίκου, τη χαράδρα του Αώου, τις επιβλητικές κορυφές της οροσειράς της Τύμφης, τα 46 πανέμορφα χωριά του Ζαγορίου, μίας μοναδικής περιοχής που έδωσε το όνομά της στη μεγαλύτερη διοργάνωση ορεινού τρεξίματος.

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις αν θέλεις να πάρεις μέρος:

* Challenge – 93km σε δύο μέρες:

19/07/2025 (05:00): TeRA – 60km

20/07/2025 (06:30): Zagori Classic Race 33km – 33km

Ο αγώνας Challenge διεξήχθη για πρώτη φορά το 2024. Ο Challenge είναι στην ουσία ο συνδυασμός 2 αγώνων: του TeRA (60km) και του Zagori Classic Race 33km (33km). Δημιουργήθηκε για όλους εκείνους τους αθλητές που επιθυμούν να έρθουν αντιμέτωποι με την πρόκληση του να τρέξουν 2 αγώνες back-to-back, ξεπερνώντας τα προσωπικά τους όρια! Οι αθλητές που θα δηλώσουν συμμετοχή στον Challenge, πρακτικά θα συμμετάσχουν και στους 2 αγώνες, διανύοντας συνολικά 93km:

Τα αποτελέσματα των αθλητών που θα συμμετάσχουν στον Challenge θα συμπεριληφθούν και στους 2 επιμέρους αγώνες που θα τρέξουν (TeRA & Zagori Classic Race 33km).

* TeRA – 60km

19/07: Ένας αγώνας – σταθμός στην ιστορία των ορεινών Ultra

Ο TeRA είναι ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος, το ανάπτυγμα του οποίου εκτείνεται σε 60km και η θετική του υψομετρική διαφορά πλησιάζει τα 4000 μέτρα. Ξεκινά στις 05:00, έχει χρονικό όριο ολοκλήρωσης 15 ώρες από την έναρξή του και έχει 1 ενδιάμεσο χρονικό όριο αποκλεισμού (elimination point).* Zagori Classic Race 33km

20/07: Aγώνες στα χωριά του Ζαγορίου

Ένας νέος αγώνας σε μια απολαυστική και ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή 33km, κυκλική, με 2.100m θετική υψομετρική, σας προκαλεί να ανεβάσετε τους προσωπικούς σας στόχους και να δείτε το ορεινό τρέξιμο από άλλη οπτική γωνία. Η μοναδική αυτή διαδρομή περνάει από πολλά χωριά, σκάλες & γεφύρια του Ζαγορίου!* Half Marathon 21km

19/07: Ημι-μαραθώνιος στο ορεινό σύμπλεγμα της Τύμφης

Ο αγώνας Half Marathon 21km επιστρέφει το 2025 ανανεωμένος!* Forest 10km

20/07: +430m υψομετρικής

Ο αγώνας Forest 10km επιστρέφει το 2025 ανανεωμένος!

* Fun 5km

19/07: κυκλική διαδρομή μέτριας δυσκολίας.

Πρόκειται για μια κυκλική διαδρομή 5km (+240m θετικής υψομετρικής), μέτριας δυσκολίας, ιδανική για όλους όσοι θέλουν να ξεκινήσουν την ενασχόλησή τους με το ορεινό τρέξιμο, αλλά και όλους εκείνους τους αθλητές που θέλουν να συμμετάσχουν σε έναν μικρό αγώνα trail, στη μοναδική ομορφιά του Τσεπελόβου.* Zagoraki M.R.

19/07: παιδικός αγώνας τρεξίματος απόστασης 1 χλμ.

Το Zagoraki M.R. είναι ένας παιδικός αγώνας τρεξίματος απόστασης 1 χλμ., που πραγματοποιείται στο χωριό Τσεπέλοβο, το απόγευμα του Σαββάτου (19/07/2025).

Στόχος είναι η επαφή των παιδιών με το τρέξιμο στη φύση μέσα από μία ψυχαγωγική δραστηριότητα τονίζοντας παράλληλα τις αξίες του αθλητισμού. Για τον παιδικό αγώνα 1χλμ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά 3 έως 12 ετών. Σε κάθε παιδί θα απονεμηθεί αναμνηστικό μετάλλιο και συλλεκτικό τεχνικό μπλουζάκι.

Η συμμετοχή των παιδιών είναι ΔΩΡΕΑΝ και μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρείτε στο επίσημο website της διοργάνωσης.Για περισσότερες πληροφορίες:

Eγγραφές

Κριτήρια αγώνων

Κανονισμοί αγώνων

Πώς να έρθετε στο Zagori Mountain Running

Δείτε εδώ τρόπους πρόσβασης από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το Zagori Mountain Running σέβεται το περιβάλλον

& στηρίζει την κοινωνία

To Zagori Mountain Running είναι μια μεγάλη αθλητική γιορτή που σέβεται τη φύση και αναδεικνύει τα πανέμορφα χωριά της Ηπείροu. Το όραμα των διοργανωτών ήταν εξαρχής και παραμένει το ίδιο: η καλλιέργεια αξιών που σχετίζονται με την ευγενή άμιλλα, την αλληλεγγύη και την ομαδικότητα, η ανάπτυξη του αθλητισμού σε σχέση με το περιβάλλον και η υποστήριξη φιλανθρωπικών σκοπών. Η ανάδειξη της ελληνικής φύσης, η στήριξη των αθλητών και του αθλητικού πνεύματος, η ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης και η στήριξη σημαντικών σκοπών μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις είναι βασικά συστατικά της αθλητικής αυτής διοργάνωσης. Για όλους όσοι εργάζονται και προετοιμάζουν το Zagori Mountain Running, κάθε αγώνας έχει τη δική του αξία. Με βαθιά πίστη στο γεγονός πως το σπουδαιότερο μετάλλιο θα έπρεπε να δίνεται στους ανθρώπους εκείνους, που ίσως δε μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες τρεξίματος, αλλά κάθε μέρα «τερματίζουν» με τον δικό τους τρόπο πετυχαίνοντας νίκες ιδιαίτερες και ξεχωριστές, το Zagori Mountain Running «τρέχει» και στηρίζει, με συγκεκριμένες δράσεις που υλοποιεί κάθε χρόνο, ευαίσθητες ομάδες συνανθρώπων μας που αποτελούν πρότυπο για το τι σημαίνει δύναμη και ελπίδα!

Φέτος η διοργάνωση στηρίζει την ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων). Αγοράζοντας ένα συλλεκτικό βραχιολάκι, όλοι μπορούν και αξίζει να στηρίξουν έμπρακτα τα «Γενναία Παιδιά» της ΕΛΕΠΑΠ στο ταξίδι τους για ζωή με αξιοπρέπεια, αυτονομία και ίσες ευκαιρίες.

Οι χορηγοί της διοργάνωσης

Το Φυσικό Μεταλλικό νερό Ζαγόρι στηρίζει και φέτος ως Μέγας Χορηγός τους αγώνες, προσφέροντας ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε όλους τους δρομείς. Σε μια διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πρόκληση και πάθος για ζωή, το Ζαγόρι δεν θα μπορούσε να λείπει. Στους σταθμούς ανεφοδιασμού, στα χέρια των εθελοντών και στις καρδιές των δρομέων, θα είναι εκεί, υπενθυμίζοντας πως η υγεία και η υψηλή απόδοση ξεκινούν από τη σωστή ενυδάτωση.

Με πολυετή παρουσία και ενεργή δράση στον χώρο του ποιοτικού αθλητικού εξοπλισμού, η Fifth Element, επίσης Μέγας Χορηγός του Zagori Mountain Running, έχει συνδέσει το όνομά της με τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο της χορηγικής της παρουσίας, στηρίζει την ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων) προφέροντας της τα έσοδα από την αγορά ενός συλλεκτικού βραχιολιού.

Η The North Face συμμετέχει και φέτος ως Μεγάλος Χορηγός στο ZAGORI Mountain Running 2025. Έχοντας ως πυρήνα το μότο NEVER STOP EXPLORING, η παρουσία της εταιρείας αναδεικνύει τη σύνδεση με τη φύση, την κοινότητα και τη βιώσιμη εξερεύνηση. Με νέα προϊόντα στον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης αλλά και με παράλληλες δράσεις για παιδιά, όπως εισαγωγική αναρρίχηση με ειδικούς

εκπαιδευτές και καλλιτεχνικά εργαστήρια με τον εικαστικό και ambassador του brand Γιώργο Δημουλά, ενισχύει την επαφή των νεότερων με τη φύση και τη δημιουργία. Η The North Face συνεχίζει να εμπνέει -όχι μόνο τους αθλητές , αλλά και την επόμενη γενιά εξερευνητών. «…Mια ζωή δεν φτάνει για να γνωρίσεις το Ζαγόρι…», αλλά στις 18, 19 και 20 Ιουλίου μπορείς να είσαι εκεί!

Μεγάλοι Χορηγοί

ΖΑΓΟΡΙ Φυσικό Μεταλλικό Νερό, THE NORTH FACE, FIFTH ELEMENT

Χορηγός: AUTOLINEA

Επίσημοι Υποστηρικτές:

NEVER SECOND – GOLD NUTRITION, MELISSA, NOMAD, COSTA COFFEE,

GREEN COLA, PINDOS, ALPINE TECH, DOLE, IFANTIS, DODONI,

IGLOO, BUFF, SB SPORT BOOK, BREATH RIGHT, RACE FACTORY,

POLO, BLIZ, APU, NITECORE, OSTRACON, Καταφύγιο Αστρακας.