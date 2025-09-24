Ο καρπός που γεννήθηκε από τα δάκρυα γυναίκας είναι ένας σπόρος πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά, αντιοξειδωτικά, μαγνήσιο και μαγγάνιο και έχει πολλά οφέλη για την καρδιά, τα οστά και την ενέργεια. Ποιος είναι;

Ο καρπός που γεννήθηκε από τα δάκρυα γυναίκας είναι ένας σπόρος με ιδιαίτερο σχήμα και προέρχεται από ένα τροπικό φυτό από τη Βραζιλία αλλά πλέον καλλιεργείται και σε άλλες θερμές περιοχές. Αν και συχνά πωλούνται σαν να είναι «ωμά», στην πραγματικότητα δεν είναι γιατί η κατανάλωσή τους δεν είναι ασφαλείς, καθώς περιέχουν ουρουσιόλη, μια τοξική ουσία που βρίσκεται επίσης και στον δηλητηριώδη κισσό και μπορεί να προκαλέσει βλαβερές δερματικές αντιδράσεις.

Για να γίνουν ασφαλή προς κατανάλωση, οι πυρήνες τους μαγειρεύονται για να απομακρυνθεί αυτή η τοξίνη. Αν και συχνά λέμε ότι είναι ξηροί καρποί, στην πραγματικότητα είναι σπόροι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά και ευεργετικές φυτικές ενώσεις, καθιστώντας τους μια νόστιμη, ευέλικτη και υγιεινή προσθήκη σε αλμυρές και γλυκές συνταγές.

Τα οφέλη των ξηρών καρπών

Σύμφωνα με μελέτη του 2021 με τίτλο «Health Benefits Related to Tree Nut Consumption and Their Bioactive Compounds», η τακτική κατανάλωση ξηρών καρπών συμβάλλει στην εξισορρόπηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, στη διαχείριση του βάρους, στην προστασία της καρδιάς, στη μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες, στην υποστήριξη της εγκεφαλικής υγείας και στην προώθηση υγιών βακτηρίων στο έντερο.

Η μελέτη εξηγεί επίσης ότι αυτές οι ωφέλειες προκύπτουν από τον συνδυασμό των θρεπτικών συστατικών, των φυτικών ενώσεων και των υγιών λιπαρών που περιέχουν, μειώνοντας τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών και καταπολεμώντας τη γνωστική έκπτωση που σχετίζεται με τη γήρανση.

Διατροφική αξία

Τα κάσιους είναι πλούσια σε διάφορα θρεπτικά συστατικά. Μια μερίδα 28 γραμμαρίων άψητων και ανάλατων κάσιους περιέχει:

Θερμίδες : 157

: 157 Πρωτεΐνη : 5,16 g

: 5,16 g Λιπαρά : 12,4 g

: 12,4 g Υδατάνθρακες : 8,56 g

: 8,56 g Φυτικές ίνες : 0,9 g

: 0,9 g Χαλκός : 0,6 mg

: 0,6 mg Μαγνήσιο : 82,8 mg

: 82,8 mg Μαγγάνιο : 0,4 mg

: 0,4 mg Ψευδάργυρος : 1,6 mg

: 1,6 mg Φώσφορος : 168 mg

: 168 mg Σίδηρος : 1,8 mg

: 1,8 mg Σελήνιο : 5,6 µg

: 5,6 µg Θειαμίνη : 0,1 mg

: 0,1 mg Βιταμίνη Κ : 9,6 µg

: 9,6 µg Βιταμίνη Β6: 0,1 mg

Τα κάσιους περιέχουν ακόρεστα λιπαρά, μια κατηγορία λιπαρών που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Επιπλέον, περιέχουν σημαντική ποσότητα χαλκού, ενός απαραίτητου ιχνοστοιχείου για:

παραγωγή ενέργειας

υγιή ανάπτυξη εγκεφάλου

ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα

1. Περιέχει ευεργετικές φυτικές ενώσεις

Τα κάσιους αποτελούν πηγή αντιοξειδωτικών. Τα αντιοξειδωτικά είναι ευεργετικές φυτικές ενώσεις που κρατούν το σώμα υγιές εξουδετερώνοντας τα βλαβερά μόρια γνωστά ως ελεύθερες ρίζες. Αυτό με τη σειρά του βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και αυξάνει την ικανότητα του οργανισμού να παραμένει υγιής και χωρίς ασθένειες.

Τα κάσιους είναι επίσης πηγή πολυφαινολών και καροτενοειδών, δύο κατηγοριών αντιοξειδωτικών που βρίσκονται και σε άλλους ξηρούς καρπούς. Τα ψητά κάσιους μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικά, καθώς φαίνεται να παρουσιάζουν αυξημένη αντιοξειδωτική δραστηριότητα σε σύγκριση με τα «ωμά». Ωστόσο, ο αριθμός των μελετών που αφορούν συγκεκριμένα τα κάσιους είναι περιορισμένος και απαιτείται περισσότερη έρευνα.

2. Βοηθά με την απώλεια βάρους

Ορισμένες έρευνες αρχίζουν να συνδέουν τις διατροφές πλούσιες σε ξηρούς καρπούς με μεγαλύτερη απώλεια βάρους και γενικά χαμηλότερο σωματικό βάρος σε σύγκριση με διατροφές που δεν περιλαμβάνουν ξηρούς καρπούς. Έρευνα από το 2018 δείχνει ότι το ανθρώπινο σώμα ενδέχεται να χωνεύει και να απορροφά μόνο ένα μέρος από τις θερμίδες που περιέχουν τα κάσιους. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι ένα ποσοστό των λιπαρών τους παραμένει παγιδευμένο στα ινώδη τοιχώματα του κάσιου και δεν απορροφάται κατά την πέψη.

Από την άλλη, το ψήσιμο των ξηρών καρπών μπορεί να αυξήσει την ικανότητα του οργανισμού να τους χωνεύει πλήρως, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των θερμίδων που απορροφώνται. Ως αποτέλεσμα, τα οφέλη για την απώλεια βάρους μπορεί να είναι ισχυρότερα με την κατανάλωση ολόκληρων, «ωμών» κάσιους, αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα για επιβεβαίωση.

3. Βελτιώνει την υγεία της καρδιάς

Διατροφές πλούσιες σε ξηρούς καρπούς, συμπεριλαμβανομένων των κάσιους, έχουν συνδεθεί με λιγότερες περιπτώσεις καρδιαγγειακών παθήσεων. Λίγες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στα συγκεκριμένα οφέλη των κάσιους για την καρδιά. Μελέτη του 2019 διαπίστωσε ότι άτομα με διαβήτη τύπου 2 που κατανάλωναν το 10% των ημερήσιων θερμίδων τους από κάσιους είχαν χαμηλότερο λόγο LDL χοληστερόλης προς HDL χοληστερόλη σε σχέση με εκείνους που δεν κατανάλωναν καθόλου κάσιους.

Ωστόσο, ανασκόπηση του 2019 δείχνει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Προτείνει ότι η τακτική κατανάλωση κάσιους μπορεί να μειώνει την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, αλλά δεν διαπίστωσε επίδραση στα συνολικά επίπεδα χοληστερόλης, ή στα επίπεδα LDL/HDL χοληστερόλης. Παρότι τα κάσιους ενδέχεται να ωφελούν την καρδιαγγειακή υγεία όπως και άλλοι ξηροί καρποί, απαιτείται περισσότερη έρευνα για επιβεβαίωση.

4. Ρυθμίζει τον διαβήτη τύπου 2

Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 μπορεί να ωφεληθούν από την προσθήκη κάσιους στη διατροφή τους. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι τα κάσιους είναι πηγή φυτικών ινών, ενός θρεπτικού συστατικού που βοηθά στην αποτροπή των αιχμών σακχάρου στο αίμα και ενδέχεται να συμβάλλει στην προστασία από τον διαβήτη τύπου 2. Οι μελέτες που εξετάζουν τις επιδράσεις των κάσιους στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι περιορισμένες.

Ωστόσο, σε μελέτη του 2019, άτομα με διαβήτη τύπου 2 που κατανάλωναν το 10% των ημερήσιων θερμίδων τους από κάσιους είχαν συνολικά χαμηλότερα επίπεδα ινσουλίνης από εκείνα που δεν κατανάλωναν καθόλου κάσιους. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον διαιτολόγο σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά οφέλη των κάσιους για άτομα με διαβήτη τύπου 2 ή για την πρόληψη της πάθησης.

5. Είναι εύκολο να προστεθεί στη διατροφή

Τα κάσιους είναι πολύ εύκολο να προστεθούν στη διατροφή. Μπορείτε να τα καταναλώσετε «ωμά» ή ψητά. Αποτελούν εύκολο και υγιεινό σνακ. Μπορείτε να ενσωματώσετε ολόκληρα ή αλεσμένα κάσιους σε διάφορα πιάτα – από scrambled tofu και stir fries, έως σούπες, σαλάτες και μαγειρευτά. Το βούτυρο κάσιους είναι ένας άλλος τρόπος για να τα εντάξετε στη διατροφή σας. Απλώστε το σε ψωμί ή ανακατέψτε το με γιαούρτι ή βρώμη. Μπορείτε επίσης να αναμείξετε βούτυρο κάσιους με νιφάδες βρώμης και αποξηραμένα φρούτα για να φτιάξετε χειροποίητες, άψητες μπαλίτσες ενέργειας.

Μπορείτε ακόμη να μουλιάσετε κάσιους και να τα πολτοποιήσετε με μηλόξυδο ή χυμό λεμονιού για να φτιάξετε φυτική ξινόκρεμα ή τυρί κρέμα. Χρησιμοποιήστε τα για να προσθέσετε γεύση στα πιάτα ή να δημιουργήσετε vegan εκδοχές των αγαπημένων σας επιδορπίων.

Πιθανοί κίνδυνοι

Τα κάσιους είναι γενικά ασφαλή για τους περισσότερους. Λάβετε υπόψη ότι τα ψητά ή τα αλατισμένα κάσιους μπορεί να περιέχουν υψηλές ποσότητες προστιθέμενων ελαίων ή αλατιού. Για αυτό, ίσως είναι προτιμότερο να επιλέξετε άψητα, ανάλατα ή «ωμά» (μη ψημένα) κάσιους.

Τα κάσιους ταξινομούνται ως ξηροί καρποί. Επομένως, άτομα που είναι αλλεργικά σε ξηρούς καρπούς όπως αμύγδαλα, βραζιλιάνικα φυστίκια, πεκάν, φιστίκια, καρύδια ή φουντούκια, μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο αλλεργίας και στα κάσιους. Είναι επίσης πιθανό να υπάρχει αλλεργία μόνο σε έναν συγκεκριμένο ξηρό καρπό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχετε αλλεργία στα κάσιους αλλά όχι σε άλλους ξηρούς καρπούς.

Αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστούν σημάδια αλλεργικής αντίδρασης. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε:

δυσκολία στην αναπνοή

πρήξιμο στη γλώσσα, στο στόμα ή στον λαιμό

εξάνθημα

βήχα

ζάλη

σύγχυση

ωχρό ή γαλαζωπό δέρμα

