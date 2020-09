Γίναμε θέμα…ξανά! Αλλά αυτή τη φορά, θέμα σε εξετάσεις! Τα Τρίκαλα και ο Δήμος Τρικκαίων ήταν θέμα των φετινών επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ (νέο σύστημα), στις 7 Σεπτεμβρίου 2020. Πρόκειται για το μεταφρασμένο κείμενο του Guardian, της βρετανικής εφημερίδας που 2 χρόνια πριν, στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 δημοσίευε το ρεπορτάζ της Venetia Rainey με τίτλο Inside Greece’s first smart city: ‘Now you don’t need to know a politician to get something done’

Αυτό το κείμενο, με τίτλο “Τρίκαλα, μια άλλη πόλη…”, ήταν το θέμα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, με τις αντίστοιχες ερωτήσεις κατανόησης

Δείτε το θέμα στον σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/EXETASEIS-2020-SEPTEMBRIOS/them_glo_gen_epan_NEO_200907.pdf

Και το αρχικό, στα αγγλικά, κείμενο, στον σύνδεσμο https://www.theguardian.com/cities/2018/sep/04/trikala-greece-first-smart-city-dont-need-to-know-a-politician-to-get-something-done

Το δελτίο Τύπου του Δήμου για το ρεπορτάζ του 2018, στον σύνδεσμο https://trikalacity.gr/o-vretanikos-froyros-ton-trikalon/