Υπάρχει ένας φρουτένιος χυμός με τόσο σημαντικά οφέλη για την υγεία, που έγινε αντικείμενο διαλόγου στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Star Trek. Εκεί, ο Guinan παρουσιάζει στον Klingon Worf τον χυμό αυτό με τον χαρακτηρισμό «ο χυμός του πολεμιστή» και εκείνος αρχίζει να το πίνει τακτικά στα επόμενα επεισόδια. Γνωρίζετε ποιος είναι αυτός ο χυμός και γιατί θεωρείται τόσο ωφέλιμος για την υγεία;

Ποιος είναι ο «χυμός του πολεμιστή» και τα οφέλη του για την υγεία

Ο χυμός δαμάσκηνου, που προέρχεται από τα αποξηραμένα δαμάσκηνα, χρησιμοποιείται από πολλούς ανθρώπους ως σπιτική θεραπεία για τη δυσκοιλιότητα λόγω της καθαρτικής δράσης του χυμού. Ενώ η έρευνα έχει συνδέσει τα ολόκληρα δαμάσκηνα με πολλά οφέλη για την υγεία, όπως η υποστήριξη της υγείας των οστών και ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου, οι μελέτες για τον χυμό δαμάσκηνου είναι περιορισμένες.

Μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

1. Αντιμετωπίζει τη δυσκοιλιότητα

Οι περισσότερες έρευνες για τον χυμό δαμάσκηνου επικεντρώνονται στην ικανότητά του να ανακουφίζει τη χρόνια δυσκοιλιότητα. Ως δυσκοιλιότητα ορίζεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα

Κόπρανα σκληρά, ξηρά ή σε σβώλους

Κόπρανα που βγαίνουν δύσκολα ή επώδυνα

Μια αίσθηση ότι δεν έχει αδειάσει όλο το έντερο

Περίπου το 16% των ενηλίκων κάτω των 60 ετών και το 33% των ενηλίκων ηλικίας 60 ετών και άνω έχουν συμπτώματα δυσκοιλιότητας. Σε μια μελέτη, ενήλικες 20-75 ετών με χρόνια δυσκοιλιότητα κατανάλωναν τυχαία είτε 54 γραμμάρια χυμό δαμάσκηνου είτε ένα εικονικό φάρμακο καθημερινά για οκτώ εβδομάδες.

Οι ενήλικες που έπιναν το χυμό δαμάσκηνου παρουσίασαν σημαντική μείωση των σκληρών και σε σβώλους κοπράνων και βελτίωση των κανονικών κοπράνων χωρίς αύξηση μετεωρισμού (αέρια), διάρροιας, χαλαρών κοπράνων ή της επείγουσας ανάγκης για κένωση του εντέρου. Επίσης, δεν ανέφεραν ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Ο συνδυασμός σορβιτόλης, φυτικών ινών (ειδικά πηκτίνης) και πολυφαινολών του χυμού δαμάσκηνου μπορεί να τον καταστήσει μοναδικά αποτελεσματικό στην ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα. Η σορβιτόλη είναι μια αλκοόλη σακχάρου -ένας φυσικός τύπος υδατάνθρακα- που αυξάνει την ποσότητα του νερού που απορροφάται στο γαστρεντερικό σωλήνα. Τα επιπλέον υγρά βοηθούν στη μεταφορά της τροφής μέσω του πεπτικού σωλήνα, ανακουφίζοντας τη δυσκοιλιότητα.

Οι φυτικές ίνες είναι μια γνωστή θεραπεία για τη δυσκοιλιότητα, καθώς βοηθούν στη μεταφορά της τροφής μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα. Επίσης, προσθέτουν όγκο στα κόπρανα, διευκολύνοντας την αποβολή. Οι πολυφαινόλες είναι φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι οι πολυφαινόλες μπορούν να βελτιώσουν την υγεία της μικροχλωρίδας του εντέρου -των διαφορετικών βακτηρίων στο γαστρεντερικό σωλήνα- τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την υγεία και τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Μια άλλη παλαιότερη μελέτη εξέτασε την επίδραση του χυμού δαμάσκηνου στα συμπτώματα του γαστρεντερικού συστήματος σε 54 εθελοντές με μέση ηλικία 44 ετών. Μετά από μια κανονική εβδομαδιαία δίαιτα, οι συμμετέχοντες έπιναν 125 mL χυμό δαμάσκηνου δύο φορές την ημέρα για δύο εβδομάδες, ακολουθούμενη από άλλη μια εβδομάδα χωρίς χυμό.

Κατά τη διάρκεια και των τεσσάρων εβδομάδων, οι συμμετέχοντες κρατούσαν καθημερινά αρχεία για τις κενώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας και της δυσκολίας, της συνοχής των κοπράνων και των πεπτικών συμπτωμάτων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των δύο εβδομάδων, οι συμμετέχοντες ανέφεραν λιγότερες ημέρες με δυσκολία στην αφόδευση. Ωστόσο, ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν περισσότερα αέρια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

3. Μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Η υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου, δύο κύριες αιτίες θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η πάθηση συχνά δεν έχει συμπτώματα, επομένως η λήψη ορισμένων μέτρων στον τρόπο ζωής και τη διατροφή για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης είναι σημαντική για τη μείωση του κινδύνου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατανάλωση χυμού δαμάσκηνου μπορεί να βοηθήσει.

Μια παλαιότερη μελέτη αξιολόγησε τα αποτελέσματα της πρόσληψης χυμού δαμάσκηνου και δαμάσκηνου σε 259 άτομα με προ-υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση). Σε διάστημα οκτώ εβδομάδων, οι εθελοντές έπιναν χυμό δαμάσκηνου και έτρωγαν είτε τρία (μία δόση) είτε έξι (διπλή δόση) δαμάσκηνα εμποτισμένα όλη τη νύχτα σε ένα ποτήρι νερό. Μια ομάδα ελέγχου κατανάλωνε μόνο νερό. Η ομάδα της εφάπαξ δόσης παρουσίασε σημαντικές μειώσεις στην αρτηριακή πίεση, ενώ η ομάδα της διπλής δόσης μείωσε σημαντικά μόνο τη συστολική αρτηριακή πίεση.

Ο χυμός δαμάσκηνου μπορεί να είναι μέρος μιας ισορροπημένης, υγιεινής διατροφής για την καρδιά. Ωστόσο, απαιτείται πιο πρόσφατη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ωφελεί άμεσα τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης.

